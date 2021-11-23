رؤية مصر من أجل مستقبل أفريقيا.. رسائل الرئيس فى ختام قمة الكوميسا.. إنفوجراف

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، مجموعة من الرسائل الهامة خلال كلمته الختامية فى القمة الـ 21 للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي الكوميسا‎ مساء اليوم، الثلاثاء.

وأكد الرئيس السيسى فى كلمته على الآتى :

ما حققناه اليوم يعكس إرادة عزيمة دول الكوميسا لتحقيق التكامل الإقليمى

أدعو الله أن يوفقنا من أجل تحقيق ما تصبو إليه شعوبنا من طموحات وآمال



رؤية مصر من أجل مستقبل أفريقيا فى الكوميسا

أدعوكم جميعا للمشاركة فى تنفيذ رؤية مصر لتحقيق أهداف الكوميسا

نؤكد دعم مصر الكامل ومساندتها المستمرة لجميع الشعوب الأفريقية

إننا على يقين من قوة وعزيمة شعوب القارة لقيادة دولها نحو الأمن والاستقرار

نهنئ الفائزين بجوائز الابتكار والتميز ونشكر دورهم فى خدمة أهداف الكوميسا

نهنئ قاضية محكمة عدل الكوميسا والمفوضين الجدد وأعضاء لجنة الحكماء



كلمة الرئيس السيسى فى الكوميسا

نشيد بجهود مجلس أعمال الكوميسا وسعيه الدائم لتعزيز التفاعل

الوصول للتكامل يلزمنا بإفساح المجال للفاعلين فى تحقيق التنمية

أصبح لزاما علينا اتخاذ تدابير لتطبيق اتفاقية التجارة الحرة بشكل كامل

القمة حققت نتائج ملموسة منها إطلاق استراتيجية الكوميسا 2021/ 2025

تعزيز التكامل بتحرير التجارة والنهوض بالصناعة والبنية التحتية وجذب الاستثمار