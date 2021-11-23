هل الأرق عامل خطر لمرض السكري من النوع 2؟ نصائح للتغلب عليه

كتبت إيناس البنا

الأرق هو الحرمان من النوم، ويعاني المصابون بالأرق من صعوبة في النوم، عندما يستيقظ الأشخاص المصابون بالأرق من نومهم، فإنهم عمومًا لا يشعرون بالانتعاش.

وأظهرت الدراسات أن النوم غير الكافي يسبب إفراز هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، والتي يمكن أن تساهم في مقاومة الأنسولين وبالتالي ارتفاع مستويات السكر في الدم، يمكن أن تعزز المواد الكيميائية المسببة للضغط من رغبتك في تناول الأطعمة والمشروبات عالية الكربوهيدرات والسكر ، والتي يمكن أن تسهم في زيادة الوزن ومرض السكري من النوع 2.

التعرف على أعراض الأرق قبل فوات الأوان

فيما يلي علامات وأعراض الأرق وفقا لتقرير "webmd" قبل أن يتطور إلى شيء أكثر خطورة.

تواجه صعوبة في النوم في الليل

الاستيقاظ في منتصف الليل

الاستيقاظ مبكرًا جدًا

بعد ليلة من النوم، لا تشعر بالراحة بشكل صحيح

التعب أو النعاس أثناء النهار

التهيج والكآبة والقلق كلها أعراض للتهيج

من الصعب الانتباه أو التركيز على الواجبات أو التذكر

زادت الأخطاء أو الحوادث

مخاوف مستمرة بشأن النوم

خطوات للحفاظ على دورة نوم صحية

في حال لاحظت أعراضك، اتبع هذه الخطوات البسيطة للحفاظ على دورة نوم صحية.

التمسك بجدول زمني

كل يوم اذهب إلى الفراش واستيقظ في نفس الساعة في عطلات نهاية الأسبوع، حاول ألا تزيد الفجوة الزمنية بين جداول نومك عن ساعة واحدة، يساعد الاتساق في الحفاظ على دورة النوم والاستيقاظ في جسمك.

انتبه لنظامك الغذائي

يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا عندما يتعلق الأمر بنمط حياتك، تأكد من أنك لست جائعًا أو ممتلئًا قبل الذهاب إلى الفراش، تجنب تناول أي شيء ثقيل أو كبير في غضون ساعتين من الذهاب إلى الفراش.

خلق بيئة مناسبة

اخلق بيئة للنوم، هذا عادة ما يستلزم شيئًا باردًا ومظلمًا وصامتًا، قد يكون النوم أكثر صعوبة إذا تعرضت للضوء، قبل الذهاب للنوم، تجنب استخدام الشاشات الباعثة للضوء لفترة طويلة من الزمن.

ابق نشطًا

يمكن أن يساعدك النشاط البدني المنتظم على النوم بشكل أفضل، ومع ذلك، تجنب أن تكون نشطًا في وقت قريب جدًا من الليل.

حدد وقت قيلولة

يمكن أن تؤدي القيلولة الطويلة أثناء النهار إلى اضطراب النوم الليلي. إذا كان لا بد من أخذ قيلولة ، فاحتفظ بها لمدة 30 دقيقة أو أقل وتجنب القيلولة في وقت متأخر من اليوم.