اليوم السابع
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مهاجرة عراقية تدفن جنينها على الحدود البولندية البيلاروسية بعد إجهاض حملها

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 06:24 م
مهاجرة عراقية تدفن جنينها على الحدود البولندية البيلاروسية بعد إجهاض حملها مهاجرون - أرشيفية
كتبت: هناء أبو العز

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تعرضت مهاجرة عراقية للإجهاض على الحدود البولندية البيلاروسية، أثناء معاناتها من محاولة الفرار إلى أوروبا عبر بيلاروسيا، حيث عبرت المرأة مع زوجها وأطفالها الخمسة الغابة وبعد سير لمدة أيام سقط الجنين.

وقد عثر على المرأة نشطاء من Granica Group ، حيث وجدوا هناك أربعة رجال، وخمسة أطفال تتراوح أعمارهم بين 6 و 13 عامًا، وامرأة مستلقية على ظهرها من دون حراك، حيث اتضح أنها كانت في هذه الحالة لمدة يومين.  

وقالت المتحدثة باسم حرس الحدود، آنا ميشالسكا، إن امرأة عراقية تعرضت للإجهاض تم العثور عليها بالقرب من الحدود البولندية البيلاروسية في حالة خطيرة ولا تزال في المستشفى.

وإذا تحسنت صحة المرأة واكتملت الأسرة ، فسيكون بمقدورهم تقرير ما إذا كانوا يريدون التقدم بطلب للحصول على الحماية الدولية في بولندا، وفي الوقت الحالي، يناضل الأطباء من أجل حياة الشابة العراقية.


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