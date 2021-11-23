قصور ثقافة الأقصر تحتفل باليوم العالمى للطفل وتقدم محاضرات أونلاين

الأقصر – أحمد مرعى

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة مجموعة متنوعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر التابع لإقليم جنوب الصعيد الثقافى برئاسة محمد إدريس، وفى ضوء سياسة وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم والتي تهدف إلى نشر الثقافة وتنمية المهارات الإبداعية، حيث عقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان" اليوم العالمى للطفل" وأوضح سيد صدقى تعريف الطفولة وحقوق الطفل وكيف نحمى أطفالنا من الأوبئة والأمراض.

وفى سياق متصل عقدت مكتبة الطفل والشباب بالحلة محاضرة بعنوان "اليوم العالمي للطفل" وتحدثت رشا سلامة، عن أهمية الأحتفال باليوم العالمي للطفل وطرق الأحتفال به.

عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة أونلاين بعنوان "قصة الأخوين" وتحدث الدكتور محمد إمام عن خيانة الزوجة ومحاولة الإنتقام ومقتل باتا وعودته والإنتقام، بجانب ذلك عقد القصر محاضرة بعنوان"المرأة فى الفن التشكيلي" وتحدثت شرين فتح الله عن دور المرأة فى الفن التشكيلي والمرأة هى الملهم وأهم اللوحات الفنية التي تناولت تفاصيل المرأة وأشهر الفنانين، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة فنية بعنوان"الرسم على الفخار" تنفيذ الفنانة التشكيلية شيماء سعيد.

عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "الشعراء الصعاليك فى الثقافة العربية" وأوضح على حسان خضرى فكرة الصعلكة في الثقافة العربية وتعريف الصعلكة وتوضيح مدلولها ونماذج من أشهر الشعراء الصعاليك وأنسابهم، بجانب ذلك أعدت مكتبة النمسا الثقافية محاضرة بعنوان "أساليب تقوية جهاز المناعة" وألقاها الدكتور عمرو محمد عمار وأوضح أساليب تقوية المناعة والتغذية السليمة وممارسة الرياضة والنظافة، وكذلك عقد بقصر ثقافة إسنا ندوة بعنوان "إتقان العمل"، وتحدث محروس سعد جاد الرب عن إتقان العمل بأن الإتقان يكون في الإلتزام بالأوقات المحددة للعمل وعدم ترك العمل في الوقت المحدد له، بجانب ذلك عقد القصر محاضرة بعنوان" إضرابات النطق والكلام"

وأوضحت كريمة التهامي مفهوم إضطراب النطق والكلام ومتى يجب علينا الذهاب لمختص لفحص الطفل وأنواع إضرابات النطق "الإبدال، الحذف، الإضافة، التشويه أو التحريف"، أما أنواع إضطرابات الكلام"اللجلجة، التأتأة، اللثغات، عسر الكلام، السرعة الزائدة في الكلام، الحبسة الكلامية".