رئيس تونس أمام قمة الكوميسا: أحلامنا كبيرة وإمكانياتنا كبيرة

إيمان حنا

قال رئيس تونس قيس سعيد، إن "أحلامنا كبيرة وإمكانياتنا كبيرة فلنُعبّد الطريق معا لننتقل من الآلام إلى الآمال". وفق إذاعة شمس التونسية .

وشدد رئيس تونس، في كلمة توجه بها خلال الدورة 21 لمؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي كوميسا، على ضرورة أن تظل إفريقيا للآفارقة ولا يجب أن تظلّ مكانا يتهافت عليها من يتهافت مبرزا أنه لا سبيل لتحقيق هذا الهدف والحلم إلاّ بالعمل المشترك.

وأضاف قيس سعيد أن تونس تؤكد ضرورة نقل التكنولوجيا والمعرفة وتعزيز قدرات الدول الافريقية في مجال التقنيات الحديثة وتدعو إلى تعزيز الاقتصاد الرقمي والمجتمعات الذكية داخل المنظمة حتى تجعل من هذا الانتقال قوة دفع لتحقيق نمو مبتكر وشامل ومستدام.

كما لفت رئيس الدولة إلى أن تونس تؤكد مجددا على أهمية التوجّه نحو الاقتصاد الأخضر مصرحا: "من تونس الخضراء ندعو إلى الاقتصاد الأخضر من خلال الاستثمار في الطاقات النظيفة والمتجددة وتشجيع المبادرات في هذا المجال".

وأوضح أن تونس تتطلع إلى تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع الدول الأعضاء في هذه المنظمة لتحقيق ما تناشده شعوبنا على مرّ الأحقاب من تنمية حقيقة دائمة وازدهار وسلم اجتماعيين، وتطوير التبادل التجاري والاقتصادي، وخلق ميادين جديدة وطرق جديدة للاستثمارات.