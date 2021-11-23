تونس تترشح لعضوية مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقى

إيمان حنا

أعلن رئيس تونس قيس سعيد في كلمة توجه بها خلال الدورة 21 لمؤتمر قمة رؤساء دول وحكومات السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي (كوميسا)، أن تونس قدّمت ترشّحها لعضوية مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي. وفق إذاعة شمس التونسية.

وأضاف قيس سعيد، أن تونس قدمت ترشحها إيمانا منها بقيام السّلم والأمن في تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة وتوظيف خبراتها لفائدة إفريقيا.

وتابع رئيس تونس "إننا نتطلع إلى بناء تاريخ جديد بقدراتنا وإمكانياتنا وبعزيمتنا وثباتنا على المبادئ التي من شأنها أن تُحقق آمال القارة الإفريقية طلّها".

ومن جهة أخرى، أعرب الرئيس التونسي، قيس سعيد، عن حرص بلاده على تعزيز التعاون الأفريقي، واستعدادها للارتقاء بعلاقات التعاون بين دول الكوميسا.

وقال "سعيد"، خلال كلمته عبر فيديو كونفرانس، في قمة تجمع دول الكوميسا، اليوم الثلاثاء، إن العمل المشترك؛ هو السبيل الوحيد لتحقيق الأحلام الأفريقية، مؤكدًا أن بلاده تسعى لنقل التكنولوجيا الحديثة للدول الأفريقية.