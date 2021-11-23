جامعة حلوان: 150 طعنا فى 9 كليات بانتخابات الاتحادات الطلابية.. وقبول 97

كتب محمد صبحى





من جانبه، شدد الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، على كليات الجامعة بضرورة أن تسير العملية الانتخابية بكل نزاهة وشفافية، موضحا أهمية مشاركة الطلاب فى الممارسة الانتخابية ما من شأنه أن يسهم في إعداد أجيال قادرة على القيادة في المستقبل، وتمثل هذه الخطوة أولى التجارب الديمقراطية التي يخوضها الطالب، كما تعزز من ثقتة فى ذاتة وإيمانه بقيمة صوته الانتخابي، وتدعم قدرته على خوض غمار المنافسة وتحمل المسئولية والمشاركة بإيجابية في المساهمة فى بناء الوطن. أعلنت جامعة حلوان أن عدد الطلاب المتقدمين للانتخابات 979 طالبا وطالبة وقد تلقت الجامعة 150 طعنا فى 9 كليات هي (التجارة وإدارة الأعمال - التربية - الخدمة الاجتماعية - العلوم - هندسة حلوان - الاقتصاد المنزلي - التربية الفنية - هندسة المطرية - الفنون التطبيقية)، وجرى فحص الطعون المقدمة فى الانتخابات الطلابية للعام الجامعي 2021-2022، حيث تم قبول 97 طعنًا ليصبح إجمالي الأعداد النهائية لخوض الانتخابات 882، تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، وإشراف راشد محمد عصام مدير عام رعاية الشباب، وأميرة محمد نبيل مدير إدارة الاتحادات الطلابية.من جانبه، شدد الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، على كليات الجامعة بضرورة أن تسير العملية الانتخابية بكل نزاهة وشفافية، موضحا أهمية مشاركة الطلاب فى الممارسة الانتخابية ما من شأنه أن يسهم في إعداد أجيال قادرة على القيادة في المستقبل، وتمثل هذه الخطوة أولى التجارب الديمقراطية التي يخوضها الطالب، كما تعزز من ثقتة فى ذاتة وإيمانه بقيمة صوته الانتخابي، وتدعم قدرته على خوض غمار المنافسة وتحمل المسئولية والمشاركة بإيجابية في المساهمة فى بناء الوطن.

كما أفاد الدكتور حسام رفاعى، أن الانتخابات الطلابية للعام الجامعى 2021-2022 تتم بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة مع التشديد على تنظيم الطلاب وعدم التكدس والحرص على مراعاة التباعد الاجتماعى، وارتداء الكمامة الطبية، قياس درجات الحرارة، مشيرا إلي أن فحص الطعون تتم وفقا للمادة 17 التي تنص على: "لكل ذي مصلحة فى الطعن على المرشحين في أول يوم عمل تال لإعلان قائمة أسماء المرشحين التقدم بموجب طلب كتابي يسلم باليد للجنة المشرفة على الانتخابات بالجامعة أو الكلية او المعهد، على أن يتسلم صورة ضوئية من هذا الطلب ممهورة بتوقيع الموظف المختص بذلك".



وتتولى هذه اللجنة مسئولية الفحص والبت فى الطعون على أن يكون قرارها مسببا وفى جميع الأحوال تعلن النتيجة فى اليوم التالى لتقديم الطعون.



وللطاعن التظلم من القرار الصادر من اللجنة المشار إليها إلى اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات بذات الإجراءات وفى حالة رفض التظلم يعتبر القرار نهائيا.



ومن المقرر أن تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم الأربعاء 24 نوفمبر 2021 ، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر 2021 ، بحيث تكون انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد الموافق 28 نوفمبر 2021 ، وتتم انتخابات الإعادة يوم الأثنين الموافق 29 نوفمبر 2021 ، كما تجري انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء الموافق 30 نوفمبر 2021 ، وتتم اجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء الموافق 1 ديسمبر 2021 ، وبهذا تختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق 2 ديسمبر 2021.



وتتشكل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية للجامعة للعام الجامعي 2021-2022 من الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس اللجنة العليا، الدكتور أمام صلاح امام وكيل كلية الحقوق عضو قانونى، الدكتور أحمد محمد إبراهيم عضو هيئة تدريس، راشد محمد عصام مدير عام رعاية الشباب عضوًا، الطالبة دنيا منتصر محمد الطالبة بكلية الحقوق عضوًا، والطالب إسلام محمد فراج الطالب بكلية التمريض عضوًا.