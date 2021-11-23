تباين فى الإصابات اليومية بفيروس كورونا فى الدول العربية

عواصم عربية /أ ش أ/

أظهرت بيانات وزارة الصحة فى عدد من الدول العربية، اليوم الثلاثاء، تباينا فى الإصابات المسلجة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث لم تسجل الإمارات والبحرين أى حالات وفاة اليوم.

ففى ليبيا، أعلن المركز الوطنى لمكافحة الأمراض تسجيل 595 إصابة جديدة و1906 حالات شفاء، و13 حالة وفاة، وبذلك ترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 368 ألفًا و987 حالة، والشفاء إلى 232 ألفًا و892 حالة، والوفيات إلى 5 آلاف و403 حالات.

وفى البحرين، سجلت وزارة الصحة البحرينية 32 إصابة جديدة، وشفاء 19 حالة؛ ليرتفع إجمالى حالات الشفاء إلى 275 ألفا و777 حالة، فيما استقر إجمالى الوفيات عند 1394 حالة لعدم تسجيل حالات وفاة جديدة بالفيروس.

وفى الإمارات، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 70 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 741 ألفا و570 إصابة، بالإضافة إلى تسجيل 86 حالة تعافى ليبلغ مجموع حالات الشفاء 736 ألفا و333 حالة، كما لم يتم تسجيل أى حالة وفاة ليستقر عدد الوفيات عند 2144 حالة.

وفى السعودية، أعلنت وزارة الصحة اليوم، تسجيل 38 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح إجمالى الحالات المؤكدة 549 ألفا و556 حالة، مشيرة إلى شفاء 32 حالة ليبلغ إجمالى المتعافين 538 ألفا و672 حالة ، بالإضافة لتسجيل حالة وفاة واحدة ليصل إجمالى الوفيات 8827 حالة.

وفى العراق، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 898 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 2 مليون و76 ألفا و146، بالإضافة إلى تعافى 1334 حالة ليبلغ مجموع حالات الشفاء 2 مليون و35 ألفا و630 حالة، مع تسجيل 26 حالة وفاة ليبلغ مجموع حالات الوفاة 23712.