اليوم السابع
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بـ5 جنيهات تشترى حاجات كتيرة.. جولة فى أرخص أسواق الشرقية.. لايف وصور

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 04:36 م
بـ5 جنيهات تشترى حاجات كتيرة.. جولة فى أرخص أسواق الشرقية.. لايف وصور سوق الغلابة
الشرقية - فتحية الديب

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سوق الثلاثاء بمدينة الزقازيق والمعروف بسوق الغلابة والذي يعد أكبر أسواق محافظة الشرقية، ويوجد به كل ما يريد المواطن شراءه بجميع مراكز وقري المحافظة وتبدء الأسعار به من 5 جنيهات الي 150 جنيها.
 
أكد عاطف عبد السلام ،مسئول العلاقات العامة بحي أول الزقازيق، ان السوق مقام منذ القدم وتم تحديد يوم الثلاثاء من كل اسبوع ويبدء من أذان الفجر ويستمر طول اليوم ويأتي اليه العديد من البائعين والتجار والمواطنين.
 
وأضاف "عبد السلام" انه تتنوع السلع المعروضة للبيع في السوق حيث يتواجد الملابس والخضروات وغيرها من السلع التي تهم المواطنين بأسعار تناسب الجميع بالإضافة الي ان هناك متابعة دقيقة من قبل رئاسة حي أول الزقازيق  ويتم المرور علي السوق والتأكد من فتح الحركة المرورية أمام المارة والمواطنين من قبل "شعبان ابوالفتوح" رئيس الحي.
 
وأستكمل الحاج "محمد" أحد البائعين بسوق الثلاثاء انه يرتاد السوق منذ 28 عاما ويقوم ببيع المفروشات وتبدء الأسعار من 40 جنيه وتناسب الأسعار جميع المواطنين بالإضافة الي ان المواطنين والمشترين يأتون من جميع مراكز المحافظة وهناك العديد من البضائع .
 
وأشار "عبد الحميد" الي انه يقوم ببيع الملايات والمفروشات والتي بدء أسعارها من 40 جنيها وتصل الي 100 جنيه ويختلف المشترون كل حسب حالته المادية مؤكدا انه يقوم بفرش بضاعته منذ الفجر ومع نهاية اليوم يكون قام ببيع منتجانه.
 
 
سوق الثلاثاء في الشرقية (1)
 

سوق الثلاثاء في الشرقية (2)
 

سوق الثلاثاء في الشرقية (3)
 
 
 
 

الشرقية

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الزقازيق

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سوق الثلاثاء

سوق الثلاثاء في الشرقية

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