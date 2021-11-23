اليابان تدرب 234 عاملا أجنبيا بالرعاية الصحية عقب تخفيف قيود كورونا

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ذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية، أن عددًا متزايدَا من الأجانب الذين سيعملون كمقدمين للرعاية التمريضية في اليابان يتلقون تدريبات حاليا بعد تخفيف القيود المفروضة على دخولهم في إطار مكافحة فيروس كورونا.

وأوضحت الوكالة اليابانية أنه تم استئناف السماح بدخول هؤلاء الأشخاص من إندونيسيا وفيتنام والفلبين بموجب اتفاقيات شراكة اقتصادية في شهر أغسطس الماضي حيث وصل 234 متدربا من الفلبين إلى اليابان بعد أن تأخر وصولهم نحو 4 شهور، موضحة أنهم خضعوا لإجراءات الحجر الصحي المطلوبة لمدة أسبوعين لدى وصولهم، وبدأوا دراسة اللغة اليابانية والرعاية التمريضية في 8 نوفمبر الحالي وسيواصلون مثل هذه التدريبات حتى شهر فبراير المقبل.