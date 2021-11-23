الوكالة الدولية للطاقة الذرية: اتفقنا على مواصلة العمل مع إيران

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، أنه يتطلع لمواصلة المفاوضات مع إيران لإيجاد أرضية مشتركة بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

والتقى جروسي، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذي وصل طهران أمس على رأس وفد لاجراء محادثات مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية محمد إسلامي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، صباح اليوم الثلاثاء وعقد مؤتمرا صحفيا مشتركا لشرح نتائج المباحثات مع اسلامي.

وقال غروسي: خلال زيارتي لإيران قبل بضعة أشهر، اتفقنا مع رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية على أنني سأعود في غضون بضعة أشهر لمواصلة عملنا المشترك بشأن اضفاء الشفافية، وكذلك لمواصلة وتعميق المحادثات مع الحكومة الإيرانية الجديدة، وأنا فخور بذلك، وسألتقي وزير الخارجية الايراني في غضون ساعات.

وتابع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: لقد كانت محادثات اليوم مكثفة ونتطلع إلى مواصلة المفاوضات بهدف إيجاد أرضية مشتركة.

وتابع: ناقشنا قضايا مع إسلامي، لكن هدفنا هو تحديد آفاق البرنامج النووي بطريقة يمكن أن تساعد، في ضوء تغير المناخ، في إنتاج طاقة نظيفة وإتاحتها للجميع، كان هذا موضوعًا نوقش بالتفصيل في قمة غلاسكو منذ فترة.واختتم جروسي قائلا: نحاول أن نجعل نتيجة اجتماع اليوم إيجابية.