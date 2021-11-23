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الرئيس السيسي: مبادرة مصرية للتكامل الصناعى مع دول الكوميسا

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 11:51 ص
الرئيس السيسي: مبادرة مصرية للتكامل الصناعى مع دول الكوميسا الرئيس السيسى
كتب سمير حسنى

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قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر قامت بإعداد مبادرة التكامل الصناعى الإقليمى، بما يتوافق مع الاستراتيجية الصناعية للكوميسا 2017 – 2026 وأجندة التنمية الأفريقية 2063 بهدف مشاركتها مع الدول الأعضاء والأمانة العامة، ووضع خطة تنفيذية لتحقيق هذا التكامل الصناعي وزيادة الإنتاجية تحت شعار صنع فى الكوميسا.

وأضاف الرئيس السيسي خلال كلمته في افتتاح قمة الكوميسا المنعقد بالعاصمة الإدارية: تهدف المبادرة الى دراسة الموارد المتاحة لدى دول التجمع، والوقوف على المزايا النسبية المتاحة لديها لدمج القطاعات الصناعية المستهدفة في سلاسل القيمة الإقليمية والدولية.

وتابع الرئيس: إننى لأدعو قادة الدول والأمانة العامة بالعمل على استغلال هذه المبادرة، ووضع خطة تنفيذية لها على المديين الطويل والقصير لمساندة القطاع الصناعى، ومجتمع الأعمال بالكوميسا".

 


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