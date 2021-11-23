الرئيس السيسى: التكامل بين دول الكوميسا يسرع وتيرة التعافى من كورونا

كتب محمد عبد العظيم

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أنه بجانب التأثير المباشر لجائحة كورونا على صحة وحياة المواطنين، فإنها أثرت على مختلف القطاعات الاقتصادية وبيئة الأعمال في الدول الأعضاء، وتراجع الطلب والعرض الإقليميين، وفى ظل التراجع على الطلب والعرض العالميين وتأثرت سلاسل الإمداد والتوريد للسلع والبضائع.

وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته في قمة الكوميسا: "انطلاقا من هذ التحديات في ظل الدور المهم للكوميسا باعتبارها تجمع اقتصادى إقليمى للتنمية المستدامة، فإن مصر قامت بوضع رؤيتها لتحقيق التكامل والتعاون بين دول الإقليم لتسريع وتيرة التعافى من جائحة كورونا، حيث ترى مصر أن تشجيع الأعمال التجارية بمفهومها الشامل يساهم بشكل كبير في تسريع وتيرة التعافى.

وتابع: "تقع مسئولية مشتركة علينا قادة وزعماء الإقليم من أجل استغلال الكوميسا لوضع خطط وتيسير الأعمال وتشجيع القطاع الخاص وفتح آفاق لتكامل الأعمال في الإقليم تحفيز الطلب المحلى والإقليمي، وزيادة الإنتاج بما ينعكس بصورة إيجابية على معدلات التشغيل، ومستوى معيشة الموطن في الدول الأعضاء.