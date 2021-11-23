استمرار ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات بفيروس "كورونا" فى مختلف دول العالم

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واصلت دول العالم، اليوم الثلاثاء، تسجيل زيادات جديدة في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي وباء فيروس كورونا عالميا، والمستمر منذ أواخر عام 2019، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة.

وفي باكستان، سجلت وزارة الصحة 315 إصابة جديدة من حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى جانب 5 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية، وفقا لصحيفة دون الباكستانية. وارتفع عدد الإصابات جراء الإصابة بالفيروس إلى مليون و282 ألفا و510 إصابات بينما بلغ عدد الوفيات الإجمالي 28 ألفا 668 وفاة.

وفي كوريا الجنوبية، أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، تسجيل 2699 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، 30 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 3 آلاف و328 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية في نسختها الإنجليزية.

وارتفع العدد الإجمالي للإصابات المؤكدة في البلاد منذ بداية الوباء إلى 420 ألفا و950 إصابة، وذلك بعد تسجيل الحالات الجديدة.

وفي الصين قالت لجنة الصحة الوطنية، اليوم الثلاثاء، إن البر الرئيسي الصيني سجل 5 إصابات جديدة محلية العدوى بكوفيد-19.

ولم تسجل أي وفيات جديدة مرتبطة بكوفيد-19 أمس الاثنين، بحسب اللجنة.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي الصيني 98529 حالة.

وفي منغوليا، أعلنت وزارة الصحة هناك، اليوم الثلاثاء تسجيل 525 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وسجلت وزارة الصحة، خلال الفترة نفسها، 10 حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى ألف و885 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة مونتسام المنغولية.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 378 ألفا و878 إصابة.

وفي كازاخستان ، أعلنت وزارة الصحة في البلاد تسجيل 769 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 965 ألفا و 518 إصابة، كما سجلت البلاد 1482 حالة شفاء تام من المرض، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 927 ألفا و618 حالة.

وفي قيرغيزستان، أعلنت السلطات الصحية، اليوم الثلاثاء تسجيل 69 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد إلى 182 ألفا و953 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، خلال الفترة نفسها، حالتين وفاة جديدتين، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 2729 وفاة.. حسبما ذكرت وكالة أنباء آكي برس القيرغيزية.

ولا يزال 538 شخصا يتلقون العلاج في المستشفيات، منهم 30 شخصا في حالة حرجة.

وفي أوكرانيا، أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء تسجيل 12 ألفا و729 حالة اصابة جديدة بكوفيد-19 في أخر 24 ساعة، و720 حالة وفاة مرتبطة به، ليرفع اجمالي عدد المصابين في البلاد إلى 3 ملايين و353 ألفا و136 حالة، والوفيات إلى 82 ألفا و318 حالة.

وقالت وزارة الصحة في بيان لها، نشرته عبر موقعها الرسمي، إن 23 ألفا و107 مرضى بكوفيد تماثلوا للشفاء التام خلال نفس الفترة، ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى مليونين و 796 ألفا و 597 متعافياً.

وفي بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة اليوم الثلاثاء تسجيل 3462 حالة إصابة جديدة و250 حالة وفاة مرتبطة به، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 676 ألفا و777 حالة، بإجمالي وفيات بلغ 27 ألفا و503 حالات حتى الآن.

وفي جورجيا، أعلنت السلطات الصحية، اليوم تسجيل 5085 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 819 ألفا و182 إصابة.

وسجلت السلطات الصحية، على مدار أمس، 62 حالة وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد منذ بداية الوباء إلى 11 ألفا و615 وفاة.. حسبما ذكرت صحيفة إنتربرس نيوز الجورجية.

وارتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس التاجي إلى 759 ألفا و 657شخصا.

وفي ألمانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 45 ألفا و326 إصابة جديدة بفيروس كورونا و309 وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 5 ملايين و430 الفا و911 حالةوالوفيات إلى 99 ألفا و433 .

وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 4 ملايين و680 ألف منذ بداية الجائحة على مستوى البلاد.

وفي تايلاند، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1526 إصابة جديدة بفيروس كورونا و53 وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و76 ألفا و135 والوفيات إلى 20 ألفا و489 .

وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي مليون و972 ألفا و127 حالة منذ بداية الجائحة على مستوى البلاد.

وفي كمبوديا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا وأربع وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 119 ألفا و943 حالة والوفيات إلى 2909 حالات .

وبلغ العدد الإجمالي لحالات التعافي 116 ألفا و320 منذ بداية الجائحة على مستوى البلاد.

وفي جنوب أفريقيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 312 حالة إصابة جديدة بـ"كورونا" و10 وفيات في الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات في البلاد إلى مليونين و 930 ألفًا و 174 إصابة والوفيات إلى 89 ألفا و584 حالة.

أما عن تايوان فقد أعلنت وزارة الصحة تسجيل 7 حالات إصابة بكورونا قادمة من الخارج ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة إلى 16 ألفا و539 إصابة، في حين لم يتم تسجيل وفيات جديدة لتظل حصيلة الوفيات 848 وفاة.

وفي نيوزيلندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 217 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 10 آلاف و394 حالة والوفيات إلى 40 .

فيما بلغ عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس 5 آلاف و525 حالة منذ بداية الجائحة، كما أن عدد الحالات النشطة في البلاد يبلغ حاليا 4 آلاف و828 حالة.

وفي ماليزيا، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء تسجيل 5 آلاف و594 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لصحيفة ستار الماليزية.

وقال نور هشام عبد الله مدير عام الصحة الماليزية، إن العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البلاد ارتفع إلى 2 مليون و597 ألفا و80 إصابة، منذ بدء جائحة فيروس كورونا.

وفي أوزبكستان، سجلت السلطات الصحية 174 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 190 ألفا و 301 حالة، كما شهدت البلاد تسجيل 4 حالات وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1382 حالة، وفقا لبيان رسمي نشرته وزارة الصحة في صباح اليوم الثلاثاء عبر موقعها الرسمي.

وفي أرمينيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 531 إصابة جديدة بفيروس كورونا و48 وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 334 ألفا و878 حالة والوفيات إلى 7356 بحسب وكالة أرمن برس الأرمينية.

وفي لاوس، سجلت فرقة العمل الوطنية للوقاية من كوفيد-19 ومكافحته 1323 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، و4 حالات وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة في لاوس يرتفع بذلك إلى 64482 حالة، فضلا عن 137 حالة وفاة، بحسب صحيفة ذا لواتيات تايمز المحلية.

وفي فيتنام، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 10299 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال ال24 ساعة الماضية، بارتفاع 417 حالة عن اليوم السابق، و190 حالة وفاة.

وقالت الوزارة إنه منذ بدء الموجة الرابعة من المرض في أبريل الماضي وحتى الآن، بلغ إجمالي الإصابات المؤكدة 1098797 حالة، وإجمالي حالات الوفاة 23951 حالة، وتعافى 910276 شخصا من المرض، بحسب صحيفة في إن إكسبريس الفيتنامية.

وفي البرتغال، أفادت النشرة الوبائية للمديرية العامة للصحة بتسجيل 1475 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال ال24 ساعة الماضية، بالإضافة إلى 18 حالة وفاة.

وأشارت إلى أنه منذ مارس 2020 ، سجلت البرتغال 1123758 حالة إصابة و18339 حالة وفاة، بحسب صحيفة ذا برتغال نيوز.

وفي سلوفاكيا، أفاد المركز الوطني للمعلومات الصحية بتسجيل 6739 حالة إصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 خلال ال24 ساعة الماضية، بارتفاع وصل إلى أكثر من ألفي حالة مقارنة بحصيلة اليوم السابق، و58 حالة وفاة.

وذكر المركز أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في سلوفاكيا منذ بدء الجائحة وصل بعد أحدث حصيلة إلى 621473 حالة، وبلغ عدد حالات الوفاة حتى الآن 139177 حالة، بحسب صحيفة ذا سلوفاك سبكتاتور.

وفي كينيا، سجلت السلطات الصحية 18 حالة إصابة جديدة مؤكدة بكوفيد-19 خلال ال24 ساعة الماضية، ولم تسجل أي حالات وفاة.

وبهذه الحصيلة، يصل إجمالي حالات الإصابة بالفيروس في كينيا حتى الآن إلى 254728 حالة، فضلا عن 5328 حالة وفاة، بحسب موقع ذا نيشن كينيا الإخباري.

وفي النمسا، سجلت السلطات الصحية 9513 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19، فضلا عن 72 حالة وفاة خلال ال24 ساعة الماضية، بحسب بيانات رسمية.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات حتى الآن 1079932 حالة، و12114 حالة وفاة، بينما تعافى 918366 شخصا من المرض.

وفي هولندا، أعلن المعهد الوطني للصحة عن تسجيل 23002 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 و29 حالة وفاة.

وأشار المعهد إلى أن إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس حتى الآن وصل إلى 2465288 حالة، وبلغت الوفيات 18995 حالة، بحسب موقع داتش نيوز الإخباري الهولندي.

وفي سلوفينيا، سجلت السلطات الصحية 3394 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 خلال ال24 ساعة الماضية، و23 حالة وفاة.

ووفقا للأرقام الرسمية، يبلغ عدد المصابين بكوفيد-19 في سلوفينيا حتى الآن 405477 حالة، بينما وصل إجمالي حالات الوفاة إلى 5103 حالات، وتعافى 355539 شخصا من المرض.

وفي الفلبين، أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 1153 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة في البلاد منذ بدء جائحة فيروس كورونا إلى 2 مليون و828 ألفا و6 إصابات. كما تم تسجيل 195 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 47 ألفا و483 حالة.

وسجلت السلطات المجرية 6 آلاف و518 إصابة جديدة بفيروس كورونا إلى جانب 171 حالة وفاة، ما رفع إجمالي حالات الإصابة إلى مليون و32 ألفا و215 إصابة والوفيات إلى 33 ألفا و343 حالة وفاة منذ بدء تفشي الوباء.

وعن ليتوانيا، سجلت السلطات الصحية 1839 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالاضافة إلى 18 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية ما رفع إجمالي الإصابات إلى 458 ألفا و298 حالة إصابة كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 6578 حالة وفاة.

وفي التشيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 14 ألفا و480 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالاضافة إلى 51 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية ما رفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و18 ألفا و69 إصابة كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 32 ألفا و304 وفيات.

وسجلت استراليا ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا بالاضافة إلى 20 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية ما رفع إجمالي الإصابات إلى 200 ألف و651 حالة إصابة كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 1968 حالة وفاة.

وفي بلجيكا، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 14 ألفا و338 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى مليون و623 ألفًا و560 حالة إصابة على مستوى البلاد. كما تم تسجيل 35 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 26 ألفا و669 حالة وفاة.

أما في بوليفيا، أعلنت سلطات الصحة تسجيل 883 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات ال 24 الماضية بالإضافة إلى 12 حالة وفاة جديدة ما يرفع إجمالي حالات الإصابة منذ تفشي الوباء في البلاد إلى 530 ألفا و369 حالة إصابة فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 19 ألفا و 80 حالة وفاة.