البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية

كتب هانى الحوتى

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، فيما مالت تعاملات الأجانب للبيع.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 11396 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.31% ليصل إلى مستوى 1921 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.41% ليصل إلى مستوى 13355 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 4467 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.63% ليصل إلى مستوى 2017 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.33% ليصل إلى مستوى 2975 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.43% ليصل إلى مستوى 4164 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ تنمية للاستثمار العقاري، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، ريكاب للاستثمارات المالية، المجموعة المصرية العقارية.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركات الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، المجموعة المصرية العقارية، رواد السياحة-رواد، حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري-2 حوالي 6 آلاف سهم، 1.8 مليون سهم، 1.4 مليون سهم، 4 آلاف سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركتي ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري-2 حوالي 4248 سهم، 11999 سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 5 آلاف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، جدوى للتنمية الصناعية، المجموعة المصرية العقارية، بالم هيلز للتعمير، القابضة المصرية الكويتية بالجنيه، مستشفى النزهة الدولي، حق الاكتتاب لشركة العبور للاستثمار العقاري-2 حوالي 111.4 ألف سهم، 218 ألف سهم، 5.3 مليون سهم، 408.7 ألف سهم، 129 ألف سهم، 5150 سهم، 18397 سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات الأهلي للتنمية والاستثمار، مصر للفنادق، إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية 10 آلاف سهم، 30 سهم، 141.5 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركات الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الكابلات الكهربائية المصرية، المتحدة للإسكان والتعمير، الشرقية الوطنية للأمن الغذائي، شراء الشركة الأولى 350 ألف سهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.63%، شراء الشركة الثانية 780 ألف سهم خزينة وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.65%، شراء الشركة الثالثة 1.9 مليون سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 0.38%، شراء الشركة الرابعة 165 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.57%، شراء الشركة الخامسة 300 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي الأسهم المشتراه 3.5 مليون سهم.