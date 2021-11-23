إحالة سيدة متهمة بالاشتراك فى خطف حفيدها من مركز شباب بالشرقية للمحاكمة

الشرقية - فتحية الديب

قررت نيابة ديرب نجم بالشرقية بمعرفة محمد البحراوى، مدير النيابة، وبإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، إحالة "أيسة م س" 54 عاما ربة منزل لمحكمة الجنح، على خلفية إدانتها فى واقعة مساعدتها نجلها فى خطف طفله الصغير 4 سنوات، وطبقا للقانون يعاقب الأب بخطف ابنه طبقا لقانون العقوبات إذ كان الصغير تحت يد الحاضنة بموجب قرار او حكم محكمة.

وكانت حررت أسرة طفل بلاغًا بمركز شرطة ديرب نجم ب الشرقية ، يتهمون فيه أسرة والد الطفل بخطف الصغير من جدته. تلقى اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من جدة الطفل 4 سنوات جدته لوالدته ، يتهمون فيه أسرة والد الطفل بخطف الصغير حال رؤية جدته لوالده له في مركز شباب قرية منشأة صهبرة، حيث يحرص جد الطفل لوالدته على إحضار الطفل كل يوم جمعة لأسرة والده، بشكل منتظم.

وتبين أن الطفل يعيش رفقة جدته لوالدته في قرية صهبرة التابعة لمركز ديرب نجم؛ وذلك بعد وفاة والدته أثناء ولادته، وأن واقعة الخطف حدثت حال رؤية جدته لوالده له في مركز الشباب الموجود أمام قبر والدة الطفل، حيث قام الأب بخطف الطفل، وتبين أن الأب كان يعمل بالخارج وعاد من فترة، وإتهم جد الطفل جدته لوالده والأب بالاشتراك وتدبير واقعة الخطف، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 20104 جنح ديرب نجم لسنة 2021.، وقامت أجهزة الأمن بمركز شرطة ديرب نجم بالتحفظ على جدة الطفل من والده وإحالتها للنيابة العامة، التى قررت حبسها على ذمة التحقيقات، وضبط وإحضار الأب.