المشدد 15 عاما وغرامة 100 ألف جنيه لسائق بسبب حيازته "حشيش" في الشرقية

الشرقية -فتحية الديب

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، فى جلستها المنعقدة اليوم، برئاسة المستشار محمد على عبد الرحيم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين على أحمد رجب، وحسام محمود معوض، وأمانة سر أحمد رمزى، سائقا بالسجن المشدد 15 عاما وتغريمة 100 ألف جنيه، لحيازته مواد مخدرة "حشيش" بقصد الاتجار.

تعود أحداث القضية رقم 1237 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة الصالحية الجديدة، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من قسم شرطة الصالحية، بقيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع الشرقية بضبط " طلال س س س" 44 عاما سائق ومقيم الإسماعيلية، وبحوزته 100 طربة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار والتربح.

عقب تقنين الإجراءات تم إحالة المتهم من قبل نيابات شمال الزقازيق، بمعرفة أحمد عبد الخالق، مدير نيابة الصالحية الجديدة، وبإشراف المحامى العام لنيابات شمال الشرقية، إلى محكمة جنايات الزقازيق، التى أصدرت حكمها المتقدم.