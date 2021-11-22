ما هى أسباب ارتفاع الكولسترول ومخاطره

نهير عبد النبى

الكولسترول مادة دهنية ضرورية لعمل الجسم بشكل طبيعي، وتأتي معظم الكمية المتداولة من التخليق الذي يقوم به الكبد، ولكن يتم أيضًا تناولها جزئيًا من خلال النظام الغذائي، حيث يتم نقله في الدم عن طريق بروتينات متخصصة ويسمى التركيب الناتج بالبروتين الدهني.

مخاطر ارتفاع نسبة الكولسترول





وحسب ما ذكره موقع valorinormali تؤدي التركيزات العالية جدًا من الكولسترول في الدم إلى تراكمه على جدران الشرايين والأوعية الدموية التي تنقل الدم الغني بالأكسجين إلى الخلايا، وبمرور الوقت يتسبب هذا التراكم في تصلب الشرايين التدريجي، والذي ينعكس في تضيق الأوعية الدموية وتباطؤ تدفق الدم إلى خلايا القلب وجميع الأنسجة الأخرى في الجسم.

إذا لم يعد الدم قادرًا على الوصول إلى الخلايا بشكل فعال، فهناك خطر الإصابة بسكتة دماغية أو نوبة قلبية.

أسباب ارتفاع الكولسترول





هناك العديد من العوامل التي تساهم في زيادة الكولسترول في الدم، منها:

-النظام الغذائى، تتسبب الدهون المشبعة والكولسترول في الطعام الذي تتناوله في زيادة الكولسترول السيئ، ما يقلل من الكمية المستهلكة كما ستتحسن اختبارات الدم.

-التدخين: من أبرز الاسباب التى تؤدى لارتفاع نسبة الكولسترول فى الدم.

-الوزن، تعتبر زيادة الوزن عامل خطر للإصابة بأمراض القلب وتميل أيضًا إلى زيادة قيم الدهون في الدم، يمكن أن يساعد فقدان الوزن في تقليل مستويات الكولسترول الضار ومستويات الكولسترول الكلية ، بالإضافة إلى زيادة الكولسترول الجيد HDL وتقليل مستويات الدهون الثلاثية.