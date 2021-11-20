اعرف أهمية تحليل الأجسام المضادة للأنسولين لتشخيص مرض السكرى

كتبت فاطمة خليل

تحليل الأجسام المضادة للأنسولين من التحاليل المهمة لمعرفة ما إذا كان جسمك قد أنتج أجسامًا مضادة للأنسولين، والأجسام المضادة هي بروتينات ينتجها الجسم لحماية نفسه عندما يكتشف أي شيء "غريب"، مثل الفيروس أو العضو المزروع، في سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على أهمية تحليل الأجسام المضادة للأنسولين، بحسب ما ذكر موقع ucsfhealth.

لماذا يتم إجراء تحليل الأجسام المضادة للأنسولين



يمكن إجراء هذا الاختبار إذا:

-كان لديك أو معرض لخطر الإصابة بمرض السكري من النوع الأول

- أنك تعاني من حساسية تجاه الأنسولين

-الأنسولين لم يعد يتحكم في مرض السكري لديك

-يختلف مستوى السكر في الدم كثيرًا، مع وجود أرقام مرتفعة ومنخفضة لا يمكن تفسيرها

نتائج تحليل الأجسام المضادة للأنسولين

تكون النتيجة طبيعية عندما لا توجد أجسام مضادة ضد الأنسولين في دمك إذا لم يتم علاجك بالأنسولين لمرض السكري.

ماذا تعني النتائج غير الطبيعية لاختبار الأجسام المضادة للأنسولين

إذا كان لديك أجسام مضادة IgG وIgM ضد الأنسولين، يتفاعل جسمك كما لو أن الأنسولين في جسمك هو بروتين غريب يجب إزالته هذا قد يجعل الأنسولين أقل فعالية أو غير فعال على الإطلاق وذلك لأن الجسم المضاد يمنع الأنسولين من العمل بالطريقة الصحيحة في خلاياك.

نتيجة لذلك، يمكن أن يكون مستوى السكر في الدم مرتفعًا بشكل غير عادي.

كثير من الأشخاص الذين يتناولون الأنسولين لديهم أجسام مضادة يمكن اكتشافها، لكن هذه الأجسام المضادة لا تسبب أعراضًا.

يمكن للأجسام المضادة أيضًا إطالة تأثير الأنسولين عن طريق إطلاق بعض الأنسولين لفترة طويلة بعد امتصاص وجبتك هذا يمكن أن يعرضك لخطر انخفاض نسبة السكر في الدم.

إذا أظهر الاختبار مستوى مرتفعًا من الأجسام المضادة IgE ضد الأنسولين ، فقد طور جسمك استجابة حساسية تجاه الأنسولين قد يعرضك ذلك لخطر تفاعلات الجلد حيث تقوم بحقن الأنسولين يمكنك أيضًا تطوير تفاعلات أكثر حدة تؤثر على ضغط الدم أو التنفس.

قد تساعد الأدوية الأخرى ، مثل مضادات الهيستامين في تقليل التفاعل إذا كانت ردود الفعل شديدة ، فقد تحتاج إلى عملية علاج تسمى إزالة التحسس أو علاج آخر لإزالة الأجسام المضادة من دمك.