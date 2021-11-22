صحيفة أسبانية: زيادة مساحة جزيرة لابالما بسبب حمم بركان كومبرى فيخا

فاطمة شوقى

يستمر بركان كومبرى فيخا فى جزيرة لابالما الإسبانية فى ثورانه لليوم الـ 62، وغطت الحمم البركانية 1065.9 هكتارًا من الأرض، وألحقت أضرارًا بـ 2746 مبنى، منها 2651 مدمرة، وفقًا لأحدث البيانات التي قدمها نظام مراقبة الأقمار الصناعية الأوروبي كوبرنيكوس.

وأشارت صحيفة "الموندو" الإسبانية إلى أن جودة الهواء لا تزال تؤثر على تشغيل مطار لا بالما، ومن المحتمل أن يستمر هذا الوضع حتى غدا الثلاثاء.

وأوضحت الصحيفة أن جزيرة لابالما زادت بمقدار 43 هكتارا بسبب دلتا الحمم البركانية ، والتى أنشأتها عندما تصل إلى مياه المحيط الأطلسى.

كما تم تسجيل حوالى 40 زلزالا منذ منتصف الليل فى جزيرة لا بالما، وفقا لبيانات من المعهد الجغرافى الوطنى (IGN) ، والذي يحدد أنه ، بشكل عام ، كانت جميعها منخفضة الحجم ، باستثناء واحدة متوسطة الحجم (4.3) في بلدة مازو.

في المجموع ، كان أهمها ، باستثناء ما سبق ، ستة زلازل بلغت قوتها بين 3.1 و 3.7 ، حسبما أفادت IGN على موقعها على الإنترنت.

وتجاوز بركان لابالما انبعاث 10 ملايين متر مكعب من الصخور البركانية ، لذلك رفعت اللجنة العلمية لخطة الطوارئ البركانية لجزر الكناري (بيفولكا) معدل انفجاره من 2 إلى 3، حيث يتم حساب المقياس بشكل أساسي من خلال كمية مادة الحمم البركانية المنبعثة ، وفي هذه الحالة ارتفع المستوى حيث تجاوز 10 ملايين متر مكعب.

وأكدت المتحدثة باسم بيفولكا كارمن لوبيز "بهذه الطريقة، لم يتغير البركان، فهو يحافظ على نفس آلية الانفجار الانشطاري السترومبولي مع نبضات رجعية ويستمر في نفس الانفجار.

وأوضح الخبير من اللجنة الفنية بيفولكا، روبين فرنانديز، أنه في الساعات الماضية، استمرت الجبهات الثلاث في النشاط، على الرغم من أن المنطقة الوحيدة التي تحتل فيها الحمم البركانية أرضًا جديدة تقع بين المجريين 4 و 7، حيث تقدمت 130 مترًا، خاصة ما أثر على مناطق المحاصيل الزراعية.

أفاد كابيلدو أيضًا أنه في الساعات الأخيرة كانت هناك حركات حمم بركانية في منطقة تودوك، مما يوجه الطاقة نحو الساحل، بينما يظل القطاع الشمالي مستقرًا.