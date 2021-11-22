وأضاف أن الطريقة الوحيدة لمنع المزيد من زيادة أسعار الوقود هي تقليل استيراد الوقود الأحفوري وفتح الطريق أمام الطاقة النووية لسد احتياجات سلوفينيا المتنامية من الطاقة.. منوها بأن سلوفينيا تخطط لزيادة المشروعات في مجال محطات الطاقة المتجددة، مثل الكهروضوئية ومحطات الطاقة الكهرومائية.

يذكر أن وزارة البنية التحتية في سلوفينيا أصدرت تصريح طاقة لبناء وحدة جديدة في محطة الطاقة النووية الحالية في "كرسكو" هذا الصيف، بينما تخطط لتمديد عمر الوحدة الحالية لمدة 20 عاما أخرى، والتي يحل موعد انتهاء صلاحية تصريحها في عام 2023.