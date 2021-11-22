وأوضحت الشبكة الأمريكية أن رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون سيلقى خطابا أمام اتحاد الصناعة البريطاني (CBI) سيكشف عن خطط، تم إيجازها على أنها "رائدة عالميًا"، لتشديد اللوائح الخاصة بالمنازل والمباني الجديدة.

واعتبارًا من العام المقبل، سيُطلب من المطورين في مواقع مثل محلات السوبر ماركت والمجمعات المكتبية تثبيت نقاط شحن السيارات الكهربائية، في محاولة للمساعدة في التخلص التدريجي من استخدام سيارات البنزين والديزل قبل أن تنتهي مبيعاتها في عام 2030.