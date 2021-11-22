ونقلت وكالة أنباء (شينخوا) الصينية عن جين بينج قوله - خلال القمة المخصصة للذكرى الثلاثين لإقامة الحوار بين الصين و"آسيان"، عبر تقنية الفيديو - إن "الصين مستعدة لتزويد آسيان بمساعدات تنموية إضافية بقيمة 1.5 مليار دولار، في السنوات الثلاث المقبلة، بهدف مكافحة الجائحة والانتعاش الاقتصادي لدول الرابطة".

وأضاف أن الصين لديها سوق محلي ضخم، والذي سيكون دائمًا مفتوحًا لدول "آسيان"، وأنها مستعدة لاستيراد المزيد من المنتجات ذات الجودة العالية من دول الرابطة، وأن بلاده، في السنوات الخمس القادمة، ستسعى جاهدة لشراء المنتجات الزراعية من دول "آسيان"، وبقيمة 150 مليار دولار.. مؤكدا أن جائحة كورونا أظهرت، أنه لا توجد جزر منفصلة تنعم بالأمن المطلق في العالم، وأن الأمن الحقيقي هو الأمن العالمي.



وأعرب عن استعداد الصين لإطلاق مبادرة تعاونية لإنشاء "الدرع الصحي بين الصين والآسيان"، والتي ستوفر 150 مليون جرعة إضافية مجانية من لقاحات "كوفيد 19" لدول هذه الرابطة الإقليمية؛ لمساعدتها على تحسين معدلات التطعيم، فضلا عن تقديم خمسة ملايين دولار إضافية لصندوق مكافحة الأوبئة التابع لرابطة دول جنوب شرق آسيا، لزيادة الإنتاج المشترك للقاحات ونقل التكنولوجيا؛ وكذلك لتعزيز التعاون في البحوث الرئيسية وتطوير الأدوية.



ولفت إلى أن الصين مستعدة أيضًا لمساعدة دول "آسيان" على تعزيز أنظمة الرعاية الصحة ، وتحسين قدرتها على الاستجابة لحالات الطوارئ الصحية العامة.