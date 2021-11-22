أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 22-11-2021

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 22-11-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي نحو 6.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 710.078 مليار جنيه.

إيقاف تداول 10 شركات أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، مطاحن ومخابز الإسكندرية، العبور للاستثمار العقاري، المجموعة المصرية العقارية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، العربية للصناعات الهندسة، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، التعمير والاستشارات الهندسية. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون، مطاحن ومخابز الإسكندرية، العبور للاستثمار العقاري، المجموعة المصرية العقارية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، العربية للصناعات الهندسة، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، التعمير والاستشارات الهندسية.

البورصة تربح 6.4 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي نحو 6.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 710.078 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي نحو 6.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 710.078 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 276.6 مليون ورقة مالية بقيمة 763.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 31.4 ألف عملية لعدد 194 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 59.58% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 30.75%، والعرب على 9.67% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 43.24% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 56.75%.

ومالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 23 مليون جنيه، 5.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بقيمة 15.4 مليون جنيه، 8.6 مليون جنيه، 818.6 ألف جنيه، 4.2 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 11359 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 1897 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 13301 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 4450 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 1985 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.75% ليغلق عند مستوى 2936 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 4146 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1123 نقطة.

وصعدت أسهم 47 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 70 شركة، ولم تتغير مستويات 73 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 32.200 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.99%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 1.232 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.69%.

- زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 11.010 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 18.39%.

- الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون بسعر إغلاق 6.480 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 17.39%.

- العبور للاستثمار العقاري بسعر إغلاق 11.180 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.55%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- مطاحن ومخابز الإسكندرية بسعر إغلاق 10.220 جنيه بنسبة تراجع بلغت 14.98%.

- مطاحن وسط وغرب الدلتا بسعر إغلاق 90.290 جنيه بنسبة تراجع بلغت 14.68%.

- مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) بسعر إغلاق 0.918 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.07%.

- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) بسعر إغلاق 1.246 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.96%.

- الغربية الإسلامية للتنمية العمرانية بسعر إغلاق 12.720 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.36%.