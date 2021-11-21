أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 21-11-2021

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 21-11-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات محلية، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 6.7 مليار جنيه عند مستوى 703.690 مليار جنيه.

إيقاف تداول 8 شركات أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، المجموعة المصرية العقارية، الدولية للأسمدة والكيماويات، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، رواد السياحة-رواد، العامة لمنتجات الخزف والصيني، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، الدولية للصناعات الطبية-إيكمى، المجموعة المصرية العقارية، الدولية للأسمدة والكيماويات، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، رواد السياحة-رواد، العامة لمنتجات الخزف والصيني، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة.

البورصة تخسر 6.7 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات محلية، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 6.7 مليار جنيه عند مستوى 703.690 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات محلية، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 6.7 مليار جنيه عند مستوى 703.690 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 209.7 مليون ورقة مالية بقيمة 547.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 28.7 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 79.68% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.62%، والعرب على 8.7% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 38.96% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.03%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 486.9 ألف جنيه، 95.5 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 4.5 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، 83.3 مليون جنيه، 5.6 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.57%، ليغلق عند مستوى 11273 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 3.13% ليغلق عند مستوى 1870 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 13213 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 4412 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 3.56% ليغلق عند مستوى 1944 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.9% ليغلق عند مستوى 2886 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 4120 نقطة، وارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1122 نقطة.

وصعدت أسهم 17 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 102 شركة، ولم تتغير مستويات 72 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- الحديد والصلب للمناجم والمحاجر بسعر إغلاق 1.671 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.22%.

- مصر لصناعة الكيماويات بسعر إغلاق 9.210 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.42%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 13.770 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.53%.

- جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 11.650 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 1.30%.

- المصرية الدولية للصناعات الدوائية-إيبيكو بسعر إغلاق 38.360 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 0.95%.



وضمت الأسهم المتراجعة:

- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بسعر إغلاق 6.940 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.95%.

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 1.038 جنيه بنسبة تراجع بلغت 19.85%.

- لإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 27.060 جنيه بنسبة تراجع بلغت 12.77%.

- رواد السياحة-رواد بسعر إغلاق 12.700 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.81%.

- زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بسعر إغلاق 9.300 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.60%.