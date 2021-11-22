ارتفاع جماعى لمؤشرات البورصة بجلسة الاثنين.. و6.4 مليار جنيه مكاسب سوقية

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وربح رأس المال السوقي نحو 6.4 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 710.078 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 11359 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.45% ليغلق عند مستوى 1897 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 13301 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 4450 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 1985 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.75% ليغلق عند مستوى 2936 نقطة.