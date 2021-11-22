أخبار مصر.. المالية تعلن بدء صرف رواتب 6 ملايين موظف بالدولة غدا الثلاثاء

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها:

المالية تعلن بدء صرف رواتب 6 ملايين موظف بالدولة غدا



تبدأ وزارة المالية فى صرف مرتبات شهر نوفمبر لـ6 ملايين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة على مدار 3 أيام، تبدأ من الثلاثاء وحتى الخميس.. وينشر اليوم السابع جداول الصرف بالوزارات والمؤسسات الحكومية المختلفة.





الحكومة تنفى منع المواطنين من دخول العاصمة الإدارية تزامنا مع نقل الوزارات



كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن منع المواطنين من دخول العاصمة الإدارية الجديدة تزامناً مع التدرج في نقل المصالح الحكومية الخدمية المتعاملة مباشرة مع المواطنين للعاصمة خلال الفترة الحالية، تواصل المركز مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لمنع المواطنين من دخول العاصمة الإدارية الجديدة تزامناً مع التدرج في نقل المصالح الحكومية الخدمية المتعاملة مباشرة مع المواطنين للعاصمة خلال الفترة الحالية، مُوضحةً أن العاصمة الإدارية الجديدة تُعد مدينة خدمية وإدارية في المقام الأول؛ وستكون مفتوحة على مدار اليوم لاستقبال كافة المواطنين كأي مدينة في الجمهورية، حيث تتيح العاصمة الجديدة كافة خدماتها لجموع المصريين من غير قاطنيها بشكل طبيعي، سواء كانت خدمات إدارية أو ترفيهية أو ثقافية، أو غيرها.





محافظ الإسكندرية يقرر تعطيل الدراسة اليوم بمدارس الفترة المسائية لسوء الطقس



أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة اليوم الاثنين بمدارس الفترة المسائية بالإسكندرية (طلاب ومعلمون)، وذلك نظراً للتغيرات المفاجئة فى الأحوال الجوية وموجة الطقس غير المتوقعة، حرصاً على سلامة الطلاب.





أمطار غزيرة على أحياء الإسكندرية وتعطل حركة المرور على الكورنيش.. فيديو وصور



شهدت محافظة الإسكندرية منذ قليل، أمطارا رعدية غزيرة، كما تعطلت الحركة المرورية على الكورنيش، بسبب ارتفاع منسوب المياه.





مايا مرسى ردا على مبروك عطية حول تعدد الزوجات: تصريحاتك متهمناش



وجهت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، رسالة الدكتور مبروك عطية بشأن تصريحاته الأخيرة التى تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تعدد الزوجات قائلة :"تصريحاتك لا تهمنا… وسؤالي لحضرتك لو عندك بنت وتزوج الزوج عليها هيكون ده ردك لها".





موانئ البحر الأحمر تعلن انتظام الملاحة وعدم تأثرها بالأحوال الجوية



أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر انتظام حركة الملاحة بالمواني التابعة للهيئة وعدم التأثر بسوء الأحوال الجوية، حيث تم تداول687 طن بضائع عامة ومتنوعة و160 شاحنة و16 سيارة بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.





رئيس العربية للتصنيع: الاستثمارات الأوروبية فى مصر تزيد عن 15 مليار دولار



أكد الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الجمهورية الجديدة شهدت قفزات وطفرات فى زمن قياسى بكل المعايير، واضعة في الوقت نفسه حقوق الإنسان فى المقام الأول وتم إعلان ذلك فى استراتيجية عامة أعلنها الرئيس السيسي فى مؤتمر موسع.





قرار حكومى باعتبار مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع من أعمال المنفعة العامة



أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قرار باعتبار مشروع إنشاء القطار الكهربائى السريع" السخنة- العاصمة الإدارية- العلمين- مطروح) فى المسافة من برج العرب وحتى مطروح من أعمال المنفعة العامة.





سفراء دول أوروبية يتوافدون على العربية للتصنيع.. صور



توافد عدد من سفراء الدول الأوروبية على الهيئة العربية للتصنيع، حيث كان فى استقبالهم الفريق "عبد المنعم التراس" رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وسيتم خلال وقائع الزيارة عرض استراتيجية العربية للتصنيع ورؤيتها، بشأن تعميق التصنيع المحلي ونقل وتوطين التكنولوجيا بالتعاون مع الخبرات العالمية، وأحدث المشروعات الجارية وفقا لمعايير الثورة الصناعية الرابعة والتحول الرقمي.





تسليم 3456 أسرة من مصر القديمة وحدات مفروشة بالسلام ضمن حياة كريمة



أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أنه تم نقل وتسليم 3456 أسرة، من منطقة عزبة أبو قرن بمصر القديمة، وحدات مفروشة بمدينة معا بالسلام ضمن خطة تطوير المناطق العشوائية وتوفير سكن ملائم لسكان تلك المناطق، ومبادرة حياة كريمة.





الأرصاد: تكاثر السحب على الإسكندرية والبحيرة وسقوط أمطار متفاوتة الشدة



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة على الإسكندرية، وذلك وسط استمرار انخفاض الحرارة ليلا على كافة الأنحاء ليسود أجواء باردة على كافة الأنحاء .





"المتحدة للخدمات الإعلامية" تنعى الزميلة الإعلامية أسماء مصطفى



نعت الشركة "المتحدة للخدمات الإعلامية" ببالغ الحزن والأسى الزميلة الإعلامية أسماء مصطفى، بعد أن وافتها المنية صباح اليوم الاثنين.





معلومات الوزراء يصدر عددا جديدا من النشرة الشهرية تحت عنوان "الرعاية الصحية"



أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عدداً جديداً من النشرة الشهرية للقاعدة القومية للدراسات، وذلك تحت عنوان "الرعاية الصحية".





"اليوم السابع" تنعى الزميلة أسماء مصطفى: قدمت نموذجا للكفاءة المهنية والأخلاقية



تنعى "اليوم السابع" الزميلة الإعلامية أسماء مصطفى، التى وافتها المنية صباح اليوم الاثنين، بعد صراع طويل مع المرض.





وزير الإنتاج الحربى يبحث مع وزير خارجية مدغشقر سبل تعزيز التعاون المشترك



استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، Patrick Ralolina وزير خارجية مدغشقر، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.





الأرصاد: انحسار فرص سقوط الأمطار وارتفاع طفيف فى الحرارة نهاية الأسبوع



توقعت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، انحسار فرص سقوط الأمطار لتصبح على السواح الشمالية وسيناء، لتكون من خفيفة إلى متوسطة ورعدية في بعض المناطق.





"جامعة القاهرة": تلقى لقاح كورونا أو PCR شرط دخول امتحانات الميد تيرم



أعلنت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، انطلاق امتحانات الميدتيرم للعام الدراسي الحالي وسط إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، حيث بدأت الامتحانات بكليات الجامعة وتستمر حتى 25 نوفمبر الجارى.