12 ألف شاب فنزويلى يحققون رقما قياسيا فى موسوعة جينيس لأكبر أوركسترا بالعالم

كتبت ـ فاطمة شوقى

حققت فنزويلا الرقم القياسي لموسوعة جينيس "لأكبر أوركسترا في العالم" بعد أن تمكن 12 ألف موسيقي فى سن 12 عاما بتقديم أداء الموسيقى تشايكوفسكي سلاف مارش، حسبما قالت صحيفة "الاويبسيون" الفنزويلية.

وأشارت الصحيفة، إلى أنه تم الوصول إلى موسوعة جينيس من خلال نظام أوركسترات الأطفال والشباب في فنزويلا ، وهو برنامج حكومي تأسس في عام 1975 من قبل المعلم الراحل خوسيه أنطونيو أبرو والذي منح آلاف الأطفال من الفصول الشعبية إمكانية الوصول إلى تعليم الموسيقى، وفي عام 2019 تمكن الشاب الفنزويلى من تشكيل اوركسترا مكونة من أكثر من 8000 موسيقي.

وقال المسئول المكلف بإعطاء الحكم على الشاشة خلال حفل بمقر "سيستيما": "أستطيع أن أؤكد أن هذه المحاولة كانت ناجحة، مبروك موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر أوركسترا، أنت مذهل بشكل رسمي".

جرت محاولة تسجيل الرقم القياسي يوم السبت الماضي في ساحة الأكاديمية العسكرية الفنزويلية في كاراكاس.



فنزويلا

قال إدواردو مينديز، مدير هذا البرنامج المؤلف من مليون عضو في جميع أنحاء البلاد، وسط التصفيق: "إنه عمل فذ، ليس فقط للنظام، ولكن للبلد".

وتمتلك فنزويلا العديد من تسجيلات جينيس أخرى، بما فى ذلك جمال الطبيعة مثل شلالات أنجيل، أعلى شلالات فى العالم، أو ما يسمى بـ"كاتاتومبو لايتنينج"، الموقع الذي يضم أكبر عدد من العواصف الكهربائية على هذا الكوكب.

يوجد أيضًا أعلى تلفريك في العالم، وأكبر خبز أريبا ولحم الخنزير، والأطعمة الفنزويلية النموذجية، وحتى التيجان الخمسة في ملكة جمال العالم هي رقم قياسي في هذا البلد.