مصرع شخص صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان العلو بالمحلة

لقي شخص مصرعه أسفل عجلات قطار طنطا المنصورة، صباح اليوم الأحد، أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بمنطقة العلو ثان المحلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد محمد حوام مأمور قسم ثان المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بمصرع شخص على مزلقان السكة الحديد بمنطقة العلو.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين أثناء عبور المتوفي للمزلقان وقت مرور القطار دهسه القطار ولقي مصرعه في الحال، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام واخطرت النيابة العامة للتحقيق.