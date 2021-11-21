اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 نوفمبر 2021 11:52 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع شخص صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان العلو بالمحلة

الأحد، 21 نوفمبر 2021 11:13 ص
مصرع شخص صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان العلو بالمحلة دهس على القضبان - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
لقي شخص مصرعه أسفل عجلات قطار طنطا المنصورة، صباح اليوم الأحد، أثناء عبوره مزلقان السكة الحديد بمنطقة العلو ثان المحلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
تلقي اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية، إخطارا من العقيد محمد حوام مأمور قسم ثان المحلة بورود بلاغ لشرطة النجدة بمصرع شخص على مزلقان السكة الحديد بمنطقة العلو.
 
انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ وتبين أثناء عبور المتوفي للمزلقان وقت مرور القطار دهسه القطار ولقي مصرعه في الحال، تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المحلة العام واخطرت النيابة العامة للتحقيق.
 
 
 

 


مدير امن الغربية

جثة

مستشفى المحلة العام

قطار يدهس شخص بالمحلة

حوادث القطارات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة