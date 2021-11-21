السكة الحديد تعلن إعادة تشغيل وتعديل مواعيد بعض قطارات خطوط بحرى

كتب ـ رضا حبيشى

قررت هيئة السكة الحديد إعادة تشغيل ومد مسير واستبدال عربات بعض القطارات على بعض خطوط الوجه البحرى اعتبارا من الغد كالتالى:

أولا: إعادة تشغيل قطار 658 ركاب محرم بك/ الحمام بعدد 6 عربات محسنة (تحيا مصر)

إعادة تشغيل قطار 565 ركاب منوف/ طنطا بعدد 7عربات مميز

إعادة تشغيل قطار 546 ركاب طنطا/ منوف بعدد 7عربات مميز

ثانيا: تعديل ميعاد قطار 541 ركاب منوف /طنطا

تعديل ميعاد قطار 67 ركاب طنطا / المنصورة

تعديل ميعاد قطار 501 ركاب طنطا / قلين / شربين

سيتم امتداد مسير قطار 657 الى محطة محرم بك بدلا من الضبعة

ثالثا: اعتبارا من يوم 2012/11/23

سيتم تعديل محطة قيام قطار 646 ليقوم من محطة الحمام بدلا من الضبعة