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السكة الحديد تعلن إعادة تشغيل وتعديل مواعيد بعض قطارات خطوط بحرى

الأحد، 21 نوفمبر 2021 10:12 ص
السكة الحديد تعلن إعادة تشغيل وتعديل مواعيد بعض قطارات خطوط بحرى السكة الحديد - أرشيفية
كتب ـ رضا حبيشى

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قررت هيئة السكة الحديد إعادة تشغيل ومد مسير واستبدال عربات بعض القطارات على بعض خطوط الوجه البحرى اعتبارا من الغد كالتالى:
 
أولا: إعادة تشغيل قطار 658 ركاب محرم بك/ الحمام بعدد 6 عربات محسنة (تحيا مصر) 
إعادة تشغيل قطار 565 ركاب منوف/ طنطا بعدد 7عربات مميز 
إعادة تشغيل قطار 546 ركاب طنطا/ منوف بعدد 7عربات مميز
 
ثانيا: تعديل ميعاد قطار 541 ركاب منوف /طنطا
تعديل ميعاد قطار 67 ركاب طنطا / المنصورة 
تعديل ميعاد قطار 501 ركاب طنطا / قلين / شربين
 سيتم امتداد مسير قطار 657 الى محطة محرم بك بدلا من الضبعة
 
ثالثا: اعتبارا من يوم 2012/11/23
سيتم تعديل محطة قيام قطار 646 ليقوم من محطة الحمام بدلا من الضبعة 
 
 

السكة الحديد

مواعيد القطارات

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قطارات طنطا

قطارات خط منوف

قطارات

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