اليوم السابع
Ads
الأحد، 21 نوفمبر 2021 10:39 م
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

لكبار السن.. 4 تمارين خفيفة لإنقاص وزنك أبرزها المشى

الأحد، 21 نوفمبر 2021 10:00 م
لكبار السن.. 4 تمارين خفيفة لإنقاص وزنك أبرزها المشى تمارين مفيدة لكبار السن فوق الستين
كتبت مروة هريدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

مع تقدم العمر، يميل الناس إلى زيادة الوزن بسبب بطء عملية التمثيل الغذائي وغيرها من الظروف الصحية، وتؤدي زيادة الوزن إلى زيادة الضغط على الأعضاء الداخلية وتزيد من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والكلى، إلى جانب ذلك، فإنه يزيد أيضًا من خطر الإصابة بألم المفاصل.

وينصح كبار السن بضرورة التحكم في وزنهم، ولكن بالمقارنة مع الأشخاص في الثلاثينيات والأربعينيات، فإن التخلص من الكيلوجرامات للأشخاص في الستينيات مهمة أكثر صعوبة، أولاً، لأن التمثيل الغذائي لديهم ليس جيدًا، وثانيًا، لا يمكنهم أداء تدريبات صارمة للتخلص من الكيلوجرامات، لذلك يجب عليهم اختيار بعض التمارين الأبسط التي يمكن أن تساعدهم على حرق كمية لا بأس بها من السعرات الحرارية ولا ترهق مفاصلهم كثيرًا، وفقًا لتقرير موقع "تايمز أوف انديا".

فيما يلي.. أفضل 4 تمارين لإنقاص الوزن للأشخاص في الستينيات من العمر:

اليوجا

اليوجا تمرين منخفض التأثير يمكن أن يساعد في حرق السعرات الحرارية وزيادة القدرة على الحركة والمرونة أيضًا، كل هذه الفوائد تجعل اليوجا واحدة من أفضل التمارين للأشخاص الذين يحاولون التخلص من الكيلوجرامات في الستينيات من العمر.

اليوجا
اليوجا

يمكن أن تساعد ممارسة اليوجا يوميًا كبار السن على النوم جيدًا في الليل وتهدئة عقولهم، كما أنها سهلة على المفاصل ويمكن تعديلها بسهولة من أجل الراحة.

المشي

بالنسبة لتمارين القلب، فإن المشي هو الخيار الأفضل للأشخاص في الستينيات من العمر، فقد يزيد الجري من آلام المفاصل ويمكن أن يزيد أيضًا من خطر الإصابة، لهذا السبب، فإن المشي أفضل، فهو يساعد على حرق كمية مناسبة من السعرات الحرارية ويبقيك نشيطًا أيضًا، ويمكن أن يزيد أيضًا من حركة المفاصل، المشي لمدة 30 دقيقة يوميًا كافٍ لاستعادة لياقتك.

المشى
المشى

 

البيلاتيس

البيلاتيس تمرين ممتاز لفقدان الوزن وكذلك للتعافي من الإصابة ولأغراض إعادة التأهيل، وهو شكل من أشكال التمارين البدنية التي تستهدف فقدان الوزن، حيث أنه يركز على الموقف، والاستقرار، والتوازن، والتحكم، والقوة، والمرونة، والتنفس.

يمكن أن يساعد أداء هذا التمرين في بناء القوة الأساسية وتقليل آلام الظهر وتحسين الوضع وحتى حرق السعرات الحرارية.

بيلايتس
بيلاتيس

 

تمارين وزن الجسم

بالنسبة للأشخاص في الستينيات من العمر، قد يكون من الصعب ممارسة التمارين مع الأوزان الثقيلة، في مثل هذه الحالة، نوصيهم بأداء تمارين وزن الجسم، مثل القرفصاء، والاندفاع، أفضل من ممارسة تمارين الرفع، خاصة لأولئك الذين يعانون بالفعل من مشاكل العظام والمفاصل، يمكنك أيضًا تجربة تمارين رباط المقاومة لإضافة تنوع إلى روتينك.

تمارين وزن الجسم
تمارين وزن الجسم

تمارين لكبار السن

فقدان الوزن

البيلاتيس

فوائد المشى

اليوجا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

طرق للتعامل مع كبار السن المصابين بنزلات البرد فى تقلبات الطقس

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 07:00 ص

تناول كميات وفيرة من الأسماك تخفض خطر الإصابة بأمراض الأوعية الدموية لكبار السن

الجمعة، 05 نوفمبر 2021 08:00 م

دراسة: التفاح والشوكولاتة الداكنة تعالج مشاكل الأمعاء عند كبار السن

الأربعاء، 03 نوفمبر 2021 03:00 ص

كيف يحمي عصير البنجر كبار السن من التدهور المعرفى المرتبط بالشيخوخة؟

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 06:00 ص

متلازمة "القلب المكسور" أكثر شيوعًا في النساء وكبار السن عن الأصغر سنًا

الثلاثاء، 19 أكتوبر 2021 03:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة