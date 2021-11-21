طفل لبنانى يُحيى ذكرى "الاستقلال" ويُحاكى فيروز.. فيديو

إيمان حنا

يصر أطفال بلاد الأرز على إطلاق إبداعاتهم، من بينهم الطفل اللبنانى دانيال قهوجى (12 عاماً) العنان لأفكاره وأحساسيه، متجاوزاً حدود المآسى والأحزان، فنشرت غريد جحا، والدة الطفل، عبر حسابها على "فيسبوك"، مقاطع فيديو لطفلها، وأكثر ما يلفت انتباه المتابعين هو إتقان دانيال للعزف على آلة البيانو، كما أنه يحاكى أنغام الفنانة الكبيرة فيروز، وبمناسبة عيد الاستقلال الـ78، أدى الطفل دانيال على طريقة الزجل اللبنانى كلماتٍ تُحاكى الواقع وتؤكد على أن التمسك بلبنان كبيرٌ جداً حتى لو كانت الصعاب والأزمات كبيرة.

وقال الطفل دانيال إنه بدأ العزف على آلة البيانو من عمر الـ5 سنوات، وأضاف: "كنت أستمتع بسماع الأغانى وبالأخص أغانى الرائعة فيروز التى لا يفارق صوتها بيتنا، كذلك عمالقة لبنان وديع الصافى وصباح ونصرى شمس الدين وغيرهم".

وأردف: "أصبح لدى الفضول لأعزف هذه الأغانى وبتشجيع من أهلى ومدرستى بإدارتها وأستاذى بسام وماريو البصار اللذين كان لهما الفضل الأكبر بصقل موهبتى وتشجيعى عليها وتدريسى إيّاها أكاديمياَ".

وفى كلمة له بمناسبة "الإستقلال"، يقول الطفل قهوجي: "أتمنى لوطنى لبنان الحبيب أن يستعيد عافيته بعد هذه المحن التى مررنا بها، ولدينا كل الأمل فى أن نبنى وطن كالذى حلمت به فيروز ووديع وصباح وكل مبدعى لبنان، آملين أن لا نخذلهم ونخذل وطننا".