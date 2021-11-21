برى: أدعو اللبنانيين لتحصين بلادهم فى اللحظة الأخطر وجوديا على البلاد

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دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اللبنانيين إلى تحصين بلادهم، معتبرا أن هذه اللحظة هي الأخطر وجوديا على لبنان واللبنانيين، مؤكدا أن اللبنانيين معنيون جميعا بالحفاظ على استقلاله عبر تحصين القضاء وتحقيق استقلاليته كسلطة تلتزم بقواعد الدستور والقانون، بعيداً عن التسييس والاستنسابية والكيدية والتطييف والمذاهب.



وقال بري - في بيان اليوم الأحد، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والسبعين للاستقلال - إن لبنان يحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى لإحياء الاستقلال كتاريخ بدأ منذ ثمانية وسبعين عاما لتحمل المسئولية الوطنية التي حررت البلاد من الانتداب، ثم قاومت الإحتلال الاسرائيلي وكرست لوحدة لبنان وعروبته كوطن نهائي لجميع أبناءه.



وأضاف أن اللبنانيين معنيين أيضا بتحرير الإقتصاد من التبعية والإرتهان لسطوة الإحتكار والمحتكرين وتحرير ودائع الناس من المصارف بتشريعات وإقرار القوانين التي تحفظ هذا الحق وإعادته لأصحابه كاملا، مشددا على ضرورة إعادة ترميم الثقة بين المواطن والدولة ومؤسساتها، وثقة العالم بلبنان وموقعه ودوره ورسالته مع التزامه بإنجاز استحقاقاته الدستورية بمواعيدها.



ووجه التحية للبنانيين المغتربين الذين سجلوا بكثافة للتصويت في الانتخابات النيابية المقبلة، مؤكدا أنهم متحررين من التطييف المنتشر داخليا، معتبرا أن الرهان عليهم بأن يكونوا نواة الدولة المدنية التي يطمح اليها اللبنانيون، والتي لا خلاص له الا فيها.



كما وجه التحية للجيش اللبناني قيادة وضباطا ورتباء وأفرادا وللقوى الأمنية والشهداء الذين صنعوا استقلالا وسيادة وصانوا حقوقا وثروات وحدودا للبنان.