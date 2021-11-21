تعليم شمال سيناء توجه 10 نصائح لمدراء المدارس لمواجهة الطقس.. تعرف عليها

شمال سيناء ـ محمد حسين

وجهت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء 10 نصائح لمدراء المدارس لحماية أرواح التلاميذ والمعلمين بالمدارس خلال الشتاء، موجهة من إدارة الأزمات والكوارث بوزارة التربية والتعليم بشأن تعرض البلاد لموجة طقس سيئ، وسقوط أمطار قد تصل لحد السيول فى بعض المناطق لتنفيذ عدة تعليمات.

وتضمنت التعليمات الواردة للمدارس.

التنبيه على مديرى مدارس جميع المراحل؛ بفصل التيار الكهربائى عن جميع الفصول، حال سقوط المطر، وعدم إعادته إلا بعد جفاف الجدران والأرضيات، التأكد من صيانة مفاتيح الكهرباء، وتغيير الفيش التالفة وزجاج الشبابيك والأبواب والأسوار والسلالم، مراجعة جميع وصلات الكهرباء، وتغطية الأسلاك والبواطات المكشوفة من خلال مسئول الصيانة بالمدرسة.

والتأكد من نظافة أسطح المدارس، وعدم وجود أية مخلفات أو رواكد عليها، وتسليك مسالك المطر، وعدم ترك الطلاب بالفناء أو خارج الفصول وقت سقوط الأمطار، و تقديم فقرات ونصائح للطلاب من خلال الإذاعة المدرسية، بعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة فى الشوارع خلال سقوط الأمطار، حرصًا على حياتهم من تعرضهم لمخاطر الكهرباء.

كما تضمنت النصائح عدم العبث بمياه الأمطار؛ خوفًا من وجود أى خطر تحتها سواء كانت كهرباء أو وبيارات وبالوعات مفتوحه، وتشكيل لجنةإدارة الأزمات والكوارث طبقا للقرار الوزارى262 بكل مدرسة لمتابعة تنفيذ هذه التعليمات،و قيام الإذاعة المدرسية بعمل توعية للمجتمع المدرسى بكيفية التعامل مع الأمطار الغزيرة وكيفية تجنب المخاطر خصوصا فى الأماكن ذات الطبيعة الخاصة، كالقرى والنجوع والمناطق الجبلية والصحراوية.