تأجيل الدراسة غدا بمدارس ومعاهد شمال سيناء الأزهرية

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء ، تأجيل الدراسة غدا ليكون ثانى يوم اجازة بجميع مدارس المحافظة بسبب الأحوال الجوية وحفاظا على التلاميذ والمعلمين ، كما اعلنت منطقة شمال سيناء تأجيل الدراسة بجميع معاهدها الأزهرية بالمحافظة .

وكانت شمال سيناء شهدت الليلة تجدد سقوط المطر بكميات بين خفيفه ومتوسطة بمناطق بئر العبد وغرب مدينة العريش ، بعد يوم من استقرار الأحوال الجوية .

و اعلن اليوم محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، استمرار رفع درجة الاستعداد بكافة أجهزة ومرافق المحافظة ومديريات الخدمات بها لمواجهة الظروف الجوية، مؤكدًا علي استمرار رفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات في مجالس المدن ومديريات الخدمات والأجهزة المعنية بالمحافظة فى مواجهة الظروف الجوية.

وقال محافظ شمال سيناء فى بيان صحفى اليوم ، انه يتابع عمليات سحب وتصريف مياه الأمطار من شوارع وميادين مدينة العريش، وقام بتفقد تصريف المياه من الشوارع بجانب تفقد محطة الصرف الصحي بالعريش.

وأكد المحافظ، علي أن مجالس المدن بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي قامت بمتابعة أماكن تجمع مياه الأمطار في مختلف الشوارع والميادين، وتسليك بالوعات تصريفها وسحب وتصريف المياه من الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة علي مستوي المحافظة عن طريق سيارات شفط المياه.

وأشاد المحافظ بالطواقم الفنية والعاملين الذين يقومون بعمليات تصريف المياه من الشوارع تحت الظروف الجوية الصعبة، لتسيير حركة المرور والسيارات بالشوارع،موجهًا الشكر الي جميع الجهات المعاونة مثل قطاع المياه والصرف الصحي والكهرباء والمرور والحماية المدنية والعاملين بغرف العمليات علي الجهود المبذولة خلال فترات تساقط الأمطار.