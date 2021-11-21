التنمية المحلية تعلن عن 59 وظيفة قيادية جديدة بالمحليات

كتب ـ على عبد الرحمن

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن الوزارة أعلنت عن شغل 59 وظيفية شاغرة بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية وذلك من خلال الإعلان رقم 1 لسنة 2021 وفقا الضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وذلك على موقع بوابة الحكومة المصرية jobs.gov.eg.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تسعى لضخ دماء جديدة فى المناصب القيادية من الكوادر المتميزة تكون قادرة على العطاء والتفانى فى العمل لدفع عجله التنمية بالمحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار شعراوى، إلى أنه يتم تقييم المتقدمين بناءً على عدة معايير فيما يخص القدرات العلمية والتاريخ الوظيفى ومقترحات التطوير والسمات الشخصية ومهارات القيادة واتخاذ القرار وحل المشكلات .

وقال شعراوى، إن عملية اختيار القيادات تخضع لضوابط رئيسية متعددة منها الاختبارات التحريرية والشفوية والاختبارات النفسية واختبارات السمات الشخصية وكافة الموضوعات المتعلقة بعمل المحليات سواء كانت مالية أو قانونية أو فنية من خلال ضخ دماء جديدة قادرة على العطاء ، لافتا إلى أن التقديم سيكون خلال الفترة من 21 نوفمبر ولمدة شهر، وعلى الراغبين فى التقدم استيفاء النموذج المعد لذلك والمرفق به بطاقة الوصف الوظيفى و المتضمن المستندات المطلوبة و يمكن الحصول عليه من البوابة الالكترونية للحكومة وموقع وزارة التنمية المحلية www.mld.gov.eg.

وكشف وزير التنمية المحلية عن أن الوزارة تعكف حالياً على الانتهاء من مراجعة أسماء القيادات المحلية الذين تم اختيارهم فى المسابقة السابقة للوزارة لاختيار 62 قيادة فى وظيفة رؤساء المدن والمراكز والأحياء بمجموعة وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات والتى تم الانتهاء من المقابلات الشخصية للمتقدمين لها من جانب أعضاء اللجنة العليا للقيادات وجارى التنسيق مع الجهات المعنية للاستقرار على الأسماء النهائية والتى من المتوقع أن يعلن عنها مطلع العام الجديد، كما تعكف الوزارة حاليًا لتقييم جميع القيادات المحلية استعداداً للحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية.