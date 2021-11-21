الجريدة الرسمية تنشر قرار التضامن بإصدار اللائحة المنظمة لوظيفة رفيق المسن

كتب مدحت وهبة

نشرت الجريدة الرسمية قرارا للدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، بشأن إصدار اللائحة النموذجية المنظمة لخدمة وظيفة رفيق المسن، فى إطار اختصاص الوزارة برعاية الفئات الأولى بالرعاية، والتى من بينها فئة كبار السن، والتى يتطلب تحقيقها تطوير الوسائل والآليات التى تمتلكها الوزارة لتحقيق الرعاية التى يستحقونها.

ويهدف مشروع رفيق المسن إلى تنظيم خدمة ووظيفة رفيق المسن ، وكل ما يتعلق بها وتقنينها لتقديم الرعاية الشاملة اليومية للمسن ومساعدته فى أداء وظائفه ومتطلباته الحياتية، والحفاظ على الترابط والتماسك الأسري، ويتحقق ذلك من خلال توفير الخدمات الجيدة اللازمة للمسن داخل أسرته أو من خلال رعاية المسنين داخل مؤسسات الرعاية لمن يرغب فى الاستضافة خارج نطاق الأسرة أو فى صحبة مجموعة من النظراء المسنين، هذا بالإضافة إلى إمكانية توفير وظائف للراغبين فى العمل ممن تتوافر فيهم شروط شغل وظيفة رفيق المسن من خلال الجمعيات الأهلية الشريكة أو فرص للتطوع لمن يرغب فى تخصيص جزء من وقته للمساهمة فى تقديم خدمات اجتماعية.

ويستفيد من خدمة رفيق المسن المسنين، الأشخاص المتقاعدين عن العمل والذين لا يقل عمرهم عن 55 عاماً إذا ما استدعت ظروفهم الصحية والاجتماعية، وذلك بالإضافة إلى توفير فرصة عمل للشباب الراغبين فى العمل بوظيفة رفيق المسن من خلال الجمعيات الأهلية الشريكة.

حددت اللائحة الإجراءات اللازمة للحصول على الخدمة، حيث يتقدم المسن أو ذويه بطلب من خلال ملء استمارة رفيق المسن المتاحة على موقع الوزارة أو التطبيق الإلكترونى الذى سيتم تخصيصه أو تقديمها بإحدى الجمعيات أو المؤسسات الأهلية بالاستعلام عن حالة المسن ورفع تقرير يوضح مدى استحقاق الطالب لهذه الخدمة.

ويشترط فيمن يتقدم لهذه الوظيفة أن يكون مصرى الجنسية، وأن يقدم ما يفيد موقفه من التجنيد وأن يكون حاصل على مؤهل تعليمى متوسط على الأقل، وأن يترواح عمره بين 20 و45 عاماً، وأن يكون خالياً من الأمراض الجسدية والنفسية، واجتياز المقابلة الشخصية التى تعدها وزارة التضامن الاجتماعى بالتنسيق مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية واجتياز البرنامج التدريبى المُعد لهم.

كما يتعين على الشخص الذى يعمل بمهنة رفيق المسن أن يؤدى العمل الذى يقوم بدقة وأمانة واحترام السرية والخصوصية بشأن معلومات متلقى الخدمة ومراعاة البعد الاجتماعى والنفسى والثقافى للمسن وعدم الإساءة له أو استغلاله أو إهماله.

وتحدد اللائحة النموذجية أيضاً دور وزارة التضامن الاجتماعى والجمعيات والمؤسسات الأهلية الشريكة والجهات المختصة فى تفعيل خدمة ووظيفة رفيق المسن ومعايير اختيار الجمعيات الأهلية الشريكة والجهاز الوظيفى لمشروع رفيق المسن والإشراف الفنى والمالى على المشروع.