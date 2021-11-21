التعليم العالى: قبول 47 ألفا و530 طالبا بالجامعات الخاصة والأهلية بالترم الأول

كتب ـ محمد صبحى

عقد مجلس الجامعات الخاصة والأهلية اجتماعه الدوري، صباح اليوم الأحد، برئاسة د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور د. محمد حلمي الغر أمين المجلس وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الجامعة الألمانية بالقاهرة الجديدة.

في البداية، قدم المجلس الشُكر لأسرة الجامعة الألمانية بالقاهرة، برئاسة د.أشرف منصور رئيس مجلس الأمناء، ود. ياسر حجازي رئيس الجامعة، على استضافة المجلس.

كما رحب المجلس، وقدم التهنئة لكل من، الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، ود.علاء عشماوي رئيس جامعة دراية، ود. ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية الأهلية.

أكد الوزير على انتظام الدراسة بالجامعات والمعاهد، وبالجدول الزمني للفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021/2022، مشددًا على أهمية استمرار الجامعات في منع دخول الطلاب والعاملين للحرم الجامعي، إلا بعد الحصول على اللقاح المُضاد لفيروس كورونا، أو القيام بعمل تحليل PCR يُقدم إسبوعيًا للتأكد من عدم الإصابة بالفيروس، وذلك للحفاظ على سلامة وآمان كافة منتسبي المجتمع الأكاديمي، وضمان استمرار الانتظام والانضباط في سير العملية التعليمية بكافة الجامعات.

ووجه د. عبدالغفار رؤساء الجامعات بالاستمرار في متابعة تنفيذ الخطة المُتكاملة لتطعيم أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين، والطلاب، مشددًا على استمرار الأطقم الطبية في العمل بكامل طاقتها وبشكل مُنتظم بالتنسيق مع إدارات الكليات وإدارات رعاية الشباب، وذلك بجميع نقاط التطعيم المُنتشرة داخل الجامعات، والتي تتوافر بها الكميات اللازمة من اللقاح المُضاد لفيروس كورونا.

كما وجه الوزير رؤساء الجامعات بالمتابعة اليومية لانتخابات الاتحادات الطلابية التي تجري خلال الفترة من 18 نوفمبر الجاري وحتى 2 ديسمبر القادم، وتقديم تقارير وافية بشكل دوري عن سير العملية الانتخابية حتى انتهائها.

وخلال الاجتماع، استعرض المجلس تقريرًا حول أعداد الطلاب المقبولين بالجامعات الخاصة والأهلية خلال الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2021/2022، وأشار التقرير إلى زيادة أعداد المقبولين بالجامعات الخاصة والأهلية هذا العام، حيث وصل العدد الإجمالى إلى 47530 طالبًا منهم 42530 طالبًا بالجامعات الخاصة و 5000 طالب بالجامعات الأهلية، والعدد المقبول هذا العام يفوق ما تم قبوله العام الماضى بـ 4238 طالبًا.

وفى هذا الإطار، وجه الوزير بتشكيل لجنة من أعضاء مجلس الجامعات الخاصة والأهلية لتقييم تجربة القبول الإلكترونى بالجامعات الخاصة والأهلية التى تمت خلال هذا العام؛ لدراسة نقاط القوة والضعف فى هذا النظام واستخلاص أهم الدروس المستفادة لتقويم هذه التجربة الجديدة، مطالبًا بأن تقدم هذه اللجنة مقترحاتها لتطوير نظام القبول الإلكترونى للمجلس فى اجتماعه القادم.

وافق المجلس على ترشيح د. وائل عقل رئيس جامعة النيل الأهلية ود. عصام الكردي رئيس جامعة العلمين الدولية، لعضوية مجلس إدارة الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية.

وأحيط المجلس علمًا بتحصيل نسبة 2% من المصروفات الدراسية لطلاب الجامعات الخاصة والأهلية لصالح صندوق رعاية المُبتكرين والنوابغ، مُقابل الخدمات التي يُقدمها الصندوق، وذلك بناءً على القرار الوزاري رقم 3474 لسنة 2021. كما أحيط المجلس علمًا بقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1602 لسنة 2021، بشأن وجوب التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، التي تم إنشاؤها بمصلحة الضرائب المصرية.

وعلى هامش اجتماع المجلس، تفقد وزير التعليم العالي ميدانيًا منشآت كليتى الطب البشري وطب الأسنان والمستشفى الجامعى للجامعة ومجمع كليات القطاع الطبي بالجامعة الألمانية، ورافقه خلال الجولة، د.أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة، د.ياسر حجازى رئيس الجامعة، ود.محمد حلمى الغر أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وعدد من أعضاء مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، وأشاد وزير التعليم العالي بالمنشآت الحديثة لكليات القطاع الطبي والمستشفى الجامعي .