محافظ أسوان يؤكد أهمية الإسراع بالمشروع الجديد لإنهاء مشكلة الصرف الصحى لمحطة الكرور

أسوان – عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أهمية الإسراع بالمشروع الجديد لإنهاء مشكلة خط طرد الصرف الصحى لمحطة 11 بالكرور لتخفيف المعاناة عن أهالى المنطقة ، وأيضاً باقى المناطق بطريق السادات والمحمودية التي تتضرر من قطع مياه الشرب في حالة حدوث أي كسورات مفاجئة في الخط القديم.

جاء ذلك أثناء لقاء محافظ أسوان بالمهندس سيد فاروق رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، اليوم السبت، بحضور نائب المحافظ أحمد شعبان ، ومسئولى الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى ، بالإضافة إلى الهيئة العامة للطرق والكبارى.

وأضاف محافظ أسوان، في بيان صحفي، أنه تم التنسيق على وضع التصميمات الهندسية للمشروع الجديد والذى يشمل 3 مراحل هي تنفيذ خط طوارئ بديل يبدأ من محطة الكرور وحتى محطة نجع المحطة ثم يمتد لمحطة رافع العقاد ، بجانب إحلال وتجديد محطة نجع المحطة لزيادة قدرتها بطلمبات ومعدات جديدة ، بالإضافة إلى الصيانة الشاملة لخط الطرد القديم من محطة الكرور وحتى محطة 13 بالشلال بطول 3700 متر تتضمن تغيير المحابس والمطرقة المائية وبعض الأجزاء الضعيفة من الخط التي تتسبب في الكسورات.

ووجه اللواء أشرف عطية بضرورة أن تشمل صيانة الخط القديم جميع الإحتياطات والإشتراطات الفنية المطلوبة لإستيعاب أي حمولات زائدة من حركة النقل الثقيل على طريق فيله / الشلال ، مطالباً الهيئة العامة للطرق والكبارى بسرعة رصف ورفع كفاءة مداخل ومخارج الكوبرى البديل للخزان من الجانب الشرقى لتسهيل الحركة المرورية ، وخاصة أن هذا مرتبط بتنفيذ المحور الدائرى الجديد العلاقى / كوبرى خزان أسوان البديل بطول 7 كم والذى يمر جزء منه في طريق فيله / الشلال .