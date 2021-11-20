شهامة بدر تنقذ بنت بلده تحت كوبرى طلخا..ألقى نفسه فى النيل لإخراجها (فيديو)

الدقهلية - مرام محمد

قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا من مدينة طلخا ب محافظة الدقهلية، عرض خلاله بطولة وشهامة الشاب بدر السمنودي ابن مدينة المحلة البالغ من العمر 26 عاما، والذي استطاع أن ينقذ فتاة من الموت ألقت بنفسها من أعلى كوبري طلخا، يوم الخميس الماضي.

وقال بدر السمنودي سائق ميكروباص يعمل في موقف مدينة طلخا، لـ"اليوم السابع"، إن يوم الحادث كان يقود ميكروباصه لنقل عدد من الركاب إلى مدينة طلخا، وبالصدفة شاهد مجموعة من الأفراد يتجمهرون أعلى كوبري طلخا يستغيثون بالمارة بصوت عالي، فأوقف الميكروباص وبدون تفكير قفز إلى مياه النيل لإنقاذ الفتاة، مشيرا إلى أنه ألقى بنفسه مباشرة في النيل دون أن يسأل الناس عما حدث أو عن هوية الشخص الذي ألقى بنفسه من أعلى كوبري طلخا.

وأضاف أنه عند نزوله للمياه وجد فتاة في سن المراهقة ترفعها مياه النيل وتحاول جذبها وسحبها للعمق، فقام بحملها في محاولة إنقاذها حتى نجح في إخراجها خارج المياه، في غضون دقائق معدودة، موضحا أن عملية الإنقاذ كان صعبة للغاية حيث كانت الفتاة تحرك نفسها بطريقة أعاقته مرارا وتكرارا لتنفيذ عملية الإنقاذ.

واستطرد أن الإنسانية والشهامة هما ما حركاه ودفعاه نحو إنقاذ الفتاة دون التفكير للحظة في حياته، مؤكدا على أنه لم يندم للحظة عما بدر منه من تصرف نبيل في حق الفتاة، ولو تكررت نفس الواقعة لاحقا سيكرر نفس التصرف.