طقس الغربية.. شمس متقطعة وسحب محملة بالأمطار.. لايف وصور

الغربية: محمد طارق

قدم تليفزيون "اليوم السابع"، بثا مباشرا، صباح اليوم السبت من كورنيش النيل الرابط بين مركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية ومدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، والذي يعد أحد أهم الطرق، وذلك لمتابعة حالة الطقس حيث شهد طقس اليوم أمطار خفيفة وشمس متقطعة بجميع مراكز ومدن المحافظة مع وجود نشاط متوسط للرياح.





وكانت محافظة الغربية قد رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات، وذلك لمواجهة موسم الأمطار، بالتعاون والتنسيق بين القطاعات المختلفة بالمحافظة.

وكلف الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، رؤساء المدن والأحياء كل في نطاقه بمراجعة جميع بلاعات تصريف مياه الأمطار الجديدة والقديمة مع مراجعة حالة الأنفاق، والتأكد من عمل الغواطس ومولدات الكهرباء لتصريف مياه الأمطار.

ووجه محافظ الغربية شركة الكهرباء والوحدات المحلية بمراجعة جميع أعمدة الإنارة وعمل الصيانة اللازمة لها، والتأكد من عدم وجود أي أسلاك عارية تعرض المواطنين للخطر خلال سقوط الأمطار، وكذا قيام شركة الكهرباء بتأمين جميع الديازل وصيانتها وتوفير فرق طوارئ مجهزة بالأدوات والمعدات للتدخل السريع عند اللزوم.





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