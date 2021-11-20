جو بايدن يحتفى بإقرار هيئة الدواء الأمريكية للجرعة الثالثة من لقاحات كورونا

ريهام عبد الله

احتفى الرئيس الأمريكى جو بايدن، بقيام إدارة الدواء الأمريكية، ومركز مكافحة الأمراض والوقاية منها، بإقرار الجرعة الثالثة والمعززة من لقاح كورونا إلى جميع البالغين في أمريكا، قائلا: "خطوة كبيرة إلى الأمام لتسريع طريقنا للخروج من الوباء".

وقال بايدن فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "اليوم، أقرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) بأن جميع البالغين في أمريكا مؤهلون الآن للحصول على جرعة معززة من لقاحات COVID-19، إنها خطوة كبيرة إلى الأمام لتسريع طريقنا للخروج من الوباء، يمكنك الحصول على جرعة معززة والاستمتاع بموسم الأعياد مع العلم أن لديك أعلى مستوى من الحماية".



بايدن

ومن جهة أخرى، أعلن البيت الأبيض أن كيفين أوكونور الطبيب الشخصي للرئيس جو بايدن أوضح في تقريره الخاص، أن "الصحة الجسدية لرئيس الولايات المتحدة تسمح له بتأدية مهامه رئيسا للبلاد"، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكى: "لا يزال الرئيس بايدن رجلا يتمتع بالصحة والحيوية وعمره 78 عاما وقادر على الاستمرار في أداء مهامه الرئاسية بنجاح، بما في ذلك في منصب الرئيس التنفيذي ورئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة".

وكتبت في تغريدة على "تويتر": "أن الرئيس الأمريكي جو بايدن استأنف مهامه في الساعة 11:35 صباحا (16:35 بتوقيت غرينتش) يوم الجمعة".

وأضافت أن بايدن تم تخديره لإجراء فحص للقولون بالمنظار.

وأشارت إلى أنه نقل سلطاته مؤقتا إلى نائبته كامالا هاريس، حيث تولت مهام الرئيس لقرابة 3 ساعات.