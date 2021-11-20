الطبيب الشخصى لبايدن: الصحة الجسدية للرئيس الأمريكى تسمح له بتأدية مهامه

كتب محمد جمال

أعلن البيت الأبيض أن كيفين أوكونور الطبيب الشخصي للرئيس جو بايدن أوضح في تقريره الخاص، أن "الصحة الجسدية لرئيس الولايات المتحدة تسمح له بتأدية مهامه رئيسا للبلاد"، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكى: "لا يزال الرئيس بايدن رجلا يتمتع بالصحة والحيوية وعمره 78 عاما وقادر على الاستمرار في أداء مهامه الرئاسية بنجاح، بما في ذلك في منصب الرئيس التنفيذي ورئيس الدولة والقائد الأعلى للقوات المسلحة".

وكتبت في تغريدة على "تويتر": "أن الرئيس الأمريكي جو بايدن استأنف مهامه في الساعة 11:35 صباحا (16:35 بتوقيت غرينتش) يوم الجمعة".

وأضافت أن بايدن تم تخديره لإجراء فحص للقولون بالمنظار.

وأشارت إلى أنه نقل سلطاته مؤقتا إلى نائبته كامالا هاريس، حيث تولت مهام الرئيس لقرابة 3 ساعات.

يذكرأن، نقل الرئيس الأمريكى جو بايدن، السلطة مؤقتًا إلى نائبته كامالا هاريس، حيث يخضع للتخدير لإجراء فحص روتيني للقولون، وقالت السكرتير الصحفي للبيت الأبيض جين بساكي في بيان إن بايدن سيجري الإجراء في مركز والتر ريد الطبي كجزء من علاجه الطبي السنوي.

وقالت بساكي: "كما كان الحال عندما أجرى الرئيس جورج دبليو بوش نفس الإجراء في عامي 2002 و 2007 ، وفي أعقاب العملية المنصوص عليها في الدستور ، سينقل الرئيس بايدن السلطة إلى نائب الرئيس لفترة وجيزة من الوقت عندما يكون تحت التخدير وستعمل نائبة الرئيس من مكتبها في الجناح الغربي خلال هذه الفترة".

وقالت بساكي إن البيت الأبيض سيصدر ملخصًا لنتائج فحص بايدن الجسدية.

ويعد بايدن ، الذي سيبلغ من العمر 79 عامًا يوم السبت ، أكبر رئيس في تاريخ الولايات المتحدة سناً في الوقت الذي أدى فيه اليمين، لقد كان عمره مصدرًا لهجمات الجمهوريين ، وقد جعل نتائج حياته البدنية السنوية نقطة اهتمام.