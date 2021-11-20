اليوم السابع
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أكرم القصاص
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بيلاروسيا: سجلنا إصابة 109 مهاجرين جراء العنف على الحدود مع بولندا

السبت، 20 نوفمبر 2021 08:30 م
بيلاروسيا: سجلنا إصابة 109 مهاجرين جراء العنف على الحدود مع بولندا اللاجئون على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا
كتب وكالات

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أعلنت لجنة التحقيقات البيلاروسية، أنها سجلت إصابة 109 مهاجرين وحددت هويتهم، تضرروا من المعاملة غير الإنسانية لهم من قبل السلطات البولندية على الحدود مع بيلاروسيا.

 

وقال إيغور تشيرنياك مدير اللجنة فى محافظة غرودنو الحدودية، إن المحققين يعملون على مدار الأيام الأربعة الأخيرة "على توثيق ملابسات التصرفات اللاإنسانية المتمثلة باستخدام الجانب البولندى خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والمواد الكيميائية ضد طالبى اللجوء فى الاتحاد الأوروبي".

 

وتابع أن اللجنة حددت حتى الآن هوية 109 متضررين، بينهم 22 امرأة و15 طفلا و10 منهم صغار.

 

وقال تشيرنياك إن جميع المتضررين تم استجوابهم وصدر أمر بإجراء اختبار الطب الشرعى لهم.

 

وأضاف أنهم اشتكوا أثناء استجوابهم من معاناتهم من تهيج العينين وألم فى الحلق والغثيان، "وهى أعراض تسممهم بمواد كيميائية على الأرجح".

 

 


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