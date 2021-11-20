وقال مصدر بالشرطة الفرنسية - حسبما ذكرت قناة (فرانس إنفو.تي.في.) الإخبارية الفرنسية، إنه تمت السيطرة على الحريق ولكن سبب الحريق لم يعرف حتى الآن، وتم فتح تحقيقا لمعرفة الملابسات.