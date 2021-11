شب حريق ضخم في بناية تقع بالقرب من ميدان الأوبرا بوسط العاصمة الفرنسية باريس اليوم السبت، وفق ما أفادت وكالة "رويترز"، وذكرت الوكالة أن سحبا من الدخان تصاعدت نتيجة الحريق، مشيرة إلى أن سببه لم يتضح على الفور.

On Saturday, a fire broke out in a building on the Boulevard des Capucines, in the 9th arrondissement, near the Place de la Opera. Firefighters at the scene of the accident #Paris pic.twitter.com/2h19EDUffk