شب حريق ضخم في بناية تقع بالقرب من ميدان الأوبرا بوسط العاصمة الفرنسية باريس اليوم السبت، وفق ما أفادت وكالة "رويترز"، وذكرت الوكالة أن سحبا من الدخان تصاعدت نتيجة الحريق، مشيرة إلى أن سببه لم يتضح على الفور.
#France— World News (@ne23614114) November 20, 2021
On Saturday, a fire broke out in a building on the Boulevard des Capucines, in the 9th arrondissement, near the Place de la Opera. Firefighters at the scene of the accident #Paris pic.twitter.com/2h19EDUffk
يذكرأن، لقى شخصان مصرعهما فيما أصيب اثنان آخران جراء حريق اندلع فى الساعات الأولى من الثلاثاء الماضى، فى مبنى ببلدة "سان نازير" بإقليم "لوار الأطلسية" الواقع على الساحل الغربى لفرنسا.
وقال مصدر بالشرطة الفرنسية - حسبما ذكرت قناة (فرانس إنفو.تي.في.) الإخبارية الفرنسية، إنه تمت السيطرة على الحريق ولكن سبب الحريق لم يعرف حتى الآن، وتم فتح تحقيقا لمعرفة الملابسات.
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