الأرصاد: غدا استقرار نسبى بحالة الطقس وأمطار والعظمى بالقاهرة 20 درجة

كتب ــ محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الأحد، تخف حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، كما يستمر انخفاض درجات الحرارة ليسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس مائل للبرودة على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا الأحد، يشهد سقوط أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد تكون مصحوبة بحبات البرد على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحرى ومنطقة خليج السويس وسيناء على الدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية ورأس غارب والزعفرانة ونخل وكاترين على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأحد: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 16 درجة، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 15 درجة، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 15 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 16 درجة