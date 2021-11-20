عدم استقرار وانخفاض بالحرارة وأمطار رعدية.. تفاصيل حالة الطقس حتى الخميس

كتب ـ محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة من اليوم السبت 20 نوفمبر إلى الخميس المقبل، حيث تستمر الأجواء الخريفية على كافة الأنحاء.

وينشر "اليوم السابع" تفاصيل حالة الطقس خلال هذه الفترة، كما يلى:

- من السبت 20 نوفمبر إلى الأحد 21 نوفمبر:

حالة من عدم الاستقرار بالأحوال الجوية يصاحبها سقوط الأمطار متفاوتة الشدة ونشاط رياح وانخفاض فى درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 3: 4 درجات على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ليسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد مائل للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

- يوم السبت 20 نوفمبر :

أمطار متوسطة لغزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش، قد تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط للرياح على فترات متقطعة.

أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من جنوب الوجه البحرى وشرق البلاد على الدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- يوم الأحد 21 نوفمبر:

أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش، قد تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط للرياح على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من خليج السويس وسيناء على رأس غارب والزعفرانة ونخل وكاترين على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

- يوم الاثنين 22 نوفمبر:

أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة.

- يوم الثلاثاء 23 نوفمبر وحتى الخميس 25 نوفمبر :

شبورة مائية كثيفة أحيانا فى الصباح الباكر حتى الساعة الثامنة صباحا تقريبا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد .