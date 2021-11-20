إقبال كثيف لطلاب جامعة القاهرة على النقطة المركزية للحصول على لقاح كورونا.. صور

كتب محمد صبحى

شهدت نقطة التطعيم المركزية بجامعة القاهرة اليوم السبت، إقبالا كثيفا من الطلاب على نقطة التطعيم المركزية للحصول على تطعيم لقاح كورونا ، حيث توافد الطلاب الوافدين بالجامعة وطلاب الجامعة المصريين على منقطعة التطعيم.

وحرصت جامعة القاهرة على توفير نقطة مركزية للتوسع فى حملات التطعيم مع تنظيم استقبال الطلاب وتسجيل البيانات وتوفير استراحة مع تطبيق إجراءات الوقاية والحفاظ على التباعد حتى الحصول على اللقاح.

وكان الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أكد التزام إدارة الجامعة بقرارات مجلس الوزراء وتكثيف المتابعة الميدانية للتأكد من تنفيذها وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد داخل الجامعة ومنها؛ ارتداء الماسك الطبي، ومراعاة التباعد الاجتماعي، وتكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمدرجات والمعامل والمباني والمدن الجامعية لضمان سلامة جميع المشاركين في المنظومة التعليمية.

وحذر الدكتور محمد الخشت، من التهاون في تطبيق قرارات مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أن اللقاحات تهدف إلى تقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا بما يساهم في انتظام الحياة الجامعية ومواصلة العملية التعليمية وعودة العديد من الأنشطة.