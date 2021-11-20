اليوم السابع
Ads
السبت، 20 نوفمبر 2021 02:22 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

إقبال كثيف لطلاب جامعة القاهرة على النقطة المركزية للحصول على لقاح كورونا.. صور

السبت، 20 نوفمبر 2021 01:38 م
إقبال كثيف لطلاب جامعة القاهرة على النقطة المركزية للحصول على لقاح كورونا.. صور إقبال كثيف لطلاب جامعة القاهرة على التطعيم بلقاح كورونا
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهدت نقطة التطعيم المركزية بجامعة القاهرة اليوم السبت، إقبالا كثيفا من الطلاب على نقطة التطعيم المركزية للحصول على تطعيم لقاح كورونا، حيث توافد الطلاب الوافدين بالجامعة وطلاب الجامعة المصريين على منقطعة التطعيم.
 
وحرصت جامعة القاهرة على توفير نقطة مركزية للتوسع فى حملات التطعيم مع تنظيم استقبال الطلاب وتسجيل البيانات وتوفير استراحة مع تطبيق إجراءات الوقاية والحفاظ على التباعد حتى الحصول على اللقاح.
 
وكان الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أكد التزام إدارة الجامعة بقرارات مجلس الوزراء وتكثيف المتابعة الميدانية للتأكد من تنفيذها وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي وباء فيروس كورونا المستجد داخل الجامعة ومنها؛ ارتداء الماسك الطبي، ومراعاة التباعد الاجتماعي، وتكثيف عمليات التطهير والتعقيم للمدرجات والمعامل والمباني والمدن الجامعية لضمان سلامة جميع المشاركين في المنظومة التعليمية.
 
وحذر الدكتور محمد الخشت، من التهاون في تطبيق قرارات مجلس الوزراء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤكدًا أن اللقاحات تهدف إلى تقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا بما يساهم في انتظام الحياة الجامعية ومواصلة العملية التعليمية وعودة العديد من الأنشطة.
 
إقبال طلاب جامعة القاهرة على نقطة التطعيم المركزية للحصول على لقاح كورونا
إقبال طلاب جامعة القاهرة على نقطة التطعيم المركزية للحصول على لقاح كورونا

إقبال كثيف لطلاب جامعة القاهرة على نقطة التطعيم المركزية للحصول على لقاح كورونا
إقبال كثيف لطلاب جامعة القاهرة على نقطة التطعيم المركزية للحصول على لقاح كورونا

 


التعليم العالى

جامعة القاهرة

محمد الخشت

اخبار مصر

اخبار مصرية

تطعيم الطلاب

لقاح كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التعليم العالى تؤكد انتظام تطعيم الطلاب بلقاح كورونا ومنع دخول غير الملتزمين

السبت، 20 نوفمبر 2021 07:00 ص

بدء فعاليات تطعيم طلبة مدارس الثانوي بلقاح فيروس كورونا بالدقهلية.. صور

الخميس، 18 نوفمبر 2021 01:51 م

الجامعات تواصل تطعيم الطلاب بالجرعة الثانية من لقاح كورونا.. رؤساء الجامعات: لا تراجع عن التطبيق الصارم لقرار مجلس الوزراء.. وحملات مكثفة لتلقى الجرعة الثانية.. والأقل من 18 عاما يأخذ لقاح فايزر

الخميس، 18 نوفمبر 2021 09:00 ص

جامعة المنيا تبدأ تطعيم طلابها تحت سن الــ 18 عامًا بكلية الزراعة.. صور

الثلاثاء، 16 نوفمبر 2021 02:05 م

التطعيم شرط الدخول.. الجامعات تبدأ تطبيق قرار منع دخول غير المطعمين.. وزير التعليم العالى ورئيس جامعة القاهرة يتابعون تنفيذ القرار.. حملاث مكثفة لتطعيم الطلاب.. خالد عبد الغفار: متوسط تطعيم منتسبى الجامعات 90%

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 02:30 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة