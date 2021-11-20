اليوم السابع
Ads
السبت، 20 نوفمبر 2021 08:14 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

تعرف على مراكز التطعيم بلقاح كورونا فى جامعة القاهرة.. حقوق وتجارة أبرزهم

السبت، 20 نوفمبر 2021 08:00 ص
تعرف على مراكز التطعيم بلقاح كورونا فى جامعة القاهرة.. حقوق وتجارة أبرزهم جامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مع تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء ولجنة إدارة أزمة كورونا  بشأن منع غير الحاصلين على لقاح كورونا من الدخول إلى الحرم الجامعى، ينشر اليوم السابع أماكن نقاط التطعيم المنتشرة داخل الجامعة وخارجها ، حيث تم  تخصيص مراكز تطعيم داخل الحرم الجامعي وخارجه لتطعيم الطلاب.. 
 
1 - المدينة الجامعية.
 
2 - مستشفى الطلبة.
 
3 -  كلية الحقوق .
 
4 - كلية التجارة.
 
5  كلية الآداب .
 
6 - كلية سياسة واقتصاد.
 
7 - كلية دار العلوم.
 
8 - كلية الآثار.
 
9 - كلية العلوم.
 
10 -  كلية التخطيط الإقليمي والعمراني.
 
11 -كلية رياض الأطفال.
 
12-  كلية العلاج الطبيعي.
 
13 - كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.
 
14 - كلية الهندسة.
 
15 - كلية الزراعة.
 
16 - كلية الطب البيطري.
 
17 - كلية الطب البشرى.
 
18 - كلية الصيدلة.
 
19 - كلية طب الأسنان.
 
20- النقطة المركزية بجوار الباب الرئيسى للجامعة.
 
21- كلية الإعلام.
 
وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أكد على عمداء الكليات بتكثيف حملات التطعيم للطلاب والأساتذة والعاملين، وناشد الطلاب سرعة الحصول على اللقاح والاستفادة من التيسيرات الجديدة التي وفرتها وزارة الصحة والسكان في التسجيل والتطعيم الفوري للطلاب في أقرب مركز تطعيم من أي مكان بجميع محافظات الجمهورية؛ ومراكز الشباب التي وفرتها الوزارة لتسريع عملية التطعيمات لطلاب الجامعات.
 
وحذر رئيس جامعة القاهرة، من التهاون في عدم الحصول على اللقاح، مؤكدًا أن اللقاحات تهدف إلى التحصين بلقاح آمن وفعال لتقليل فرص الإصابة بعدوى COVID-19 بما يساهم في استعادة الحياة الطبيعية وانتظام العملية التعليمية وعودة العديد من الأنشطة.

جامعة القاهرة

محمد الخشت

اخبار مصر

التعليم العالى

تطعيم كورونا

لقاح كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

التطعيم شرط الدخول.. الجامعات تبدأ تطبيق قرار منع دخول غير المطعمين.. وزير التعليم العالى ورئيس جامعة القاهرة يتابعون تنفيذ القرار.. حملاث مكثفة لتطعيم الطلاب.. خالد عبد الغفار: متوسط تطعيم منتسبى الجامعات 90%

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 02:30 م

فى أول يوم لتطبيق القرار.. طلاب جامعة القاهرة يدخلون الحرم الجامعى بكارت التطعيم

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 12:02 م

التطعيم شرط الدخول.. حملاث مكثفة بجامعة القاهرة لحصول الطلاب على اللقاح "فيديو"

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 10:46 ص

الخشت يتابع تنفيذ قرار منع دخول الطلاب غير الحاصلين على لقاح كورونا جامعة القاهرة

الإثنين، 15 نوفمبر 2021 10:25 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة