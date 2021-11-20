إخلاء سبيل سائق سيارة نقل بتهمة دهس طفل فى منشأة ناصر

كتب كريم صبحى

قررت نيابة منشاة ناصر، إخلاء سبيل سائق سيارة نقل بتهمة دهس طفل، ووجهت له النيابة تهمة القتل الخطأ، والبداية كانت بتلقي قسم شرطة منشاة ناصر بلاغا بوفاة طفل 8 سنوات، دهسه سائق سيارة نقل وفر هاربا، فتم القبض عليه وإحالته للنيابة التي قررت إخلاء سبيله بعد أن وجهت له تهمة القتل الخطأ.

ويوضح اليوم السابع فى النقاط التالية عقوبة هذه الجريمة طبقاً لنصوص القانون.

يقول المحامى خالد محمد إن عقوبة المتهمين بـ"القتل الخطأ" تنص عليها المادة 238 من قانون العقوبات ومضمونها، أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.

وأضاف المحامى بالنقض أنه وفى حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.